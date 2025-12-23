Σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια: Πιθανή σχέση του με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό αναζητούν οι Αρχές – Τα συμβόλαια θανάτου και το σενάριο για νέο χτύπημα

  Συνελήφθη στα Καλύβια 35χρονος, μέλος του εκτελεστικού βραχίονα ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia.
  Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί ερήμην για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο», του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου», ενώ εκκρεμούσε ένταλμα και για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν».
  Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 35χρονος ετοιμαζόταν για νέο ηχηρό χτύπημα και αναζητούν πιθανή σχέση του με σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό.
Νέες πληροφορίες για τον επικίνδυνο μαφιόζο, που εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia και που συνελήφθη στα Καλύβια από στελέχη του «ελληνικού FBI», βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στις 8 το βράδυ της Δευτέρας στην πολυτελή κατοικία του στα Καλύβια, την οποία είχε ενοικιάσει ο 35χρονος καταζητούμενος από τον περασμένο Μάρτιο. Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο 35χρονος είχε ενοικιάσει την κατοικία προς 1.700 ευρώ τον μήνα, ώστε να μένει με τη σύντροφό του, η οποία, όμως, την ώρα της αστυνομικής εφόδου απουσίαζε.

Δεν αντέδρασε καθόλου κατά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι πάνοπλοι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στο σπίτι, ο ίδιος δεν αντέδρασε καθόλου και δεν έκανε καμία προσπάθεια για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, τους υπέδειξε και σε ποιο σημείο είχε ένα πιστόλι το οποίο είχε κρύψει ο ίδιος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον ΑΝΤ1 πως ο 35χρονος ανήκει στον εκτελεστικό βραχίονα της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον «Έντικ», ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει στο Ντουμπάι, για να ξεφεύγει από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές. Μια εγκληματική οργάνωση, που προσπαθεί να πάρει τα «ηνία» στον χώρο του υποκόσμου στη χώρα μας και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί της χρεώνουν συμβόλαια θανάτου.

Τα συμβόλαια θανάτου

Όπως έγινε γνωστό, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, για την ενεργή συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσής τους στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο. Τότε, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, είχαν πυροβολήσει το θύμα με καλάσνικοφ την ώρα που μπήκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το πρατήριο καυσίμων.

Στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο 35χρονος φέρεται να οδηγούσε ένα από τα αυτοκίνητα των δραστών.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εκτιμούν ότι ετοιμαζόταν για νέο ηχηρό χτύπημα και αναζητούν πιθανή σχέση του 35χρονου με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου στα Καλύβια με τρία Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα, τα οποία εξετάζουν το σενάριο να κατέληξαν στον ομογενή από τη Ρωσία, ψυχρό εκτελεστή του «Έντικ».

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν τα όπλα είχαν κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει έτσι στο σενάριο του νέου χτυπήματος, το οποίο φαίνεται να ήταν στο τελικό στάδιο, καθώς είχαν ήδη τον οπλισμό, είχαν εντοπίσει σπίτια καβάτζες, ενώ φέρεται να είχαν και έγγραφα και όσα χρειάζονταν για τη διαφυγή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τόσο για τα όπλα όσο και για τα φυσίγγια, καθώς εκτιμούν ότι θα δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία.

Είχε χάσει έως και 30 κιλά για να μην τον αναγνωρίσουν

Σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος. Ο ίδιος, όμως, είχε φροντίσει να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων, τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω, σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  •  πιστόλι,
  •  γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,
  •  διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,
  •  άδεια ικανότητας οδήγησης,
  •  τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,
  •  μαχαίρι,
  •  5 κινητά τηλέφωνα και
  •  250 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

