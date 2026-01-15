Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης: «Όταν επιστρέψω στο σπίτι όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί έχασα τη γυναίκα μου στα αποκαΐδια»

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης για την απώλεια της συζύγου του μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από 2 χρόνια στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

Όπως είπε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, «όταν επιστρέψω στο σπίτι όλα θα είναι διαφορετικά γιατί έχασα τη γυναίκα μου στα αποκαΐδια».

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης αποκάλυψε ότι γι’ αυτόν τον λόγο θα μετακομίσει σε μια γκαρσονιέρα εκεί κοντά.

«Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δεν με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι».

Αναφερόμενος στις υλικές ζημιές από την πυρκαγιά, ο Μανώλης Μαυρομμάτης εξήγησε ότι το σπίτι του παραμένει σε κακή κατάσταση, ενώ οι απώλειες ήρθαν η μία μετά την άλλη.

