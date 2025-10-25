Συγκίνηση στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη

Μέσα σε κλίμα οδύνης χιλιάδες κόσμου λένε σήμερα (25/10) το «ύστατο χαίρε» στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο «Νιόνιος» όλης της Ελλάδα έφυγε από την ζωή την Τρίτη (21/10) σε ηλικία 80 ετών.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να «αποχαιρετήσει» τον σπουδαίο τραγουδοποιό. Ανάμεσά τους και άνθρωποι των Τεχνών που είχαν αγαπήσει τον Διονύση Σαββόπουλου και είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Μεταξύ άλλων, το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο τραγουδοποιό είπαν: η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Πέγκυ Ζήνα, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Άννα Φόνσου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Ελεονώρα Ζουγανέλη

18:01 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

