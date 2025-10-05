Συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη με 2 τραυματίες – Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό νύχτα

Δύο παιδιά 15 και 13 ετών τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Κυψέλη, κατά την διάρκεια συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν 25 με 30 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καυκάσου στις 8:30 το βράδυ.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν δύο ανήλικους 15 και 13 ετών, για τους οποίους αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν.

Συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος 13 ετών για απείθεια, καθώς επίσης και ένας 15χρονος επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ίδιοι- σύμφωνα με την αστυνομία- δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μνήμη τόσο ισχυρή που να μοιάζει με υπερδύναμη; Επιστήμονες εξηγούν πώς μπορείτε να την καλλιεργήσετε

Μπορεί το AI να δημιουργήσει βιολογικά όπλα εναντίον της ανθρωπότητας; «Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία» προειδοποιεί κ...

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αναδεικνύεται ως ένα διεθνές brand

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία: Μέχρι αύριο η κατάθεση υγειονομικών εξετάσεων-Ποιους αφορά

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε του βάθους ή επιφανειακός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «αυτήκοος μάρτυρας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:47 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον διανομέα που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό 

Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας ...
14:38 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αργυρούπολη: Τρόμος για 59χρονη – Άνδρας επιχείρησε να την βιάσει έξω από το σπίτι της

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 59χρονη γυναίκα, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία της – ένας άνδρ...
14:21 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μαρούσι: Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι. Σύμφων...
14:10 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μυτιλήνη: Αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα – Φέρει εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε από δίσκο σερβιτόρας

Σέ νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από το Σά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης