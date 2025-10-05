Συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη με 2 τραυματίες – Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι

Δύο παιδιά 15 και 13 ετών τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Κυψέλη, κατά την διάρκεια συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν 25 με 30 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καυκάσου στις 8:30 το βράδυ.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν δύο ανήλικους 15 και 13 ετών, για τους οποίους αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν.

Συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος 13 ετών για απείθεια, καθώς επίσης και ένας 15χρονος επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ίδιοι- σύμφωνα με την αστυνομία- δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.