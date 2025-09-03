Σούπερ μάρκετ: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη

Τα σχολικά είδη που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ των Μελών της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) επιβεβαιώνει, με ανακοίνωσή της, τη συνεχή δέσμευση των μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών προσφέροντας αξιόπιστες και προσιτές επιλογές για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ενημερώνει δε, ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης του υπουργού Ανάπτυξης προς τα μέλη της Ένωσης, τα σχολικά είδη που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ των Μελών κινούνται στα ίδια επίπεδα με το 2024.

«Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σύμφωνα με τα οποία η συνολική κατηγορία των σχολικών ειδών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ της χώρας καταγράφει μια μικρή μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 0,70%» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

