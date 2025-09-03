Μητσοτάκης: Νέο βίντεο στο TikTok για τα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο – «Κάτι αλλάζει ή πολλά αλλάζουν»

Στα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο αναφέρεται σε βίντεό του στο TikTok ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πάμε να κάνουμε ένα challenge;» αναφέρει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο και συνεχίζει: «Θα προσπαθήσω να πω σε ένα λεπτό όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα».
Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός απαριθμεί τα έργα και τις πολιτικές που υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα:
- 1. Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου
- 2. Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ
- 3. Τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας
- 4. Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία μας
- 5. Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων.
- 6. Άρχισε να λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή «MyStreet»
- 7. Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα
- 8. Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και για προσιτή στέγη αξιοποιώντας περιουσία του Δημοσίου
- 9. Ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση τους αρνητές αξιολόγησης
- 10. Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη χάρη στα έκτακτα μέτρα τα οποία λάβαμε
- 11. Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας
«Εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε!» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε το βίντεο:
@kyriakosmitsotakis_Πάμε να κάνουμε ένα challenge;♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis