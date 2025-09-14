Σίκινος: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα – Αναζητούνται από τις αρχές

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σίκινο περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), παραμονή της εορτής του Σταυρού, στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από την εικόνα, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που ο ναός είχε αδειάσει μετά τη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες πιστοί είχαν αφήσει τάματα στην εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έγινε αντιληπτό πως έλειπαν.

Όπως σημειώνεται, αμέσως σήμανε συναγερμός, με την αστυνομία να ειδοποιείται και να ξεκινά έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο οι επιτήδειοι να αφαίρεσαν τα τάματα και να διέφυγαν γρήγορα από το νησί με σκάφος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει αναστατωμένη από την ιερόσυλη πράξη, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.