Σχολεία: Πρώτο κουδούνι σε… κοντέινερ, πιλοτή πολυκατοικίας, ισόγεια οικοδομών και παλιά καταστήματα χωρίς αυλή – Η εικόνα στην Αττική

Με φόντο τις χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος άρχισε σήμερα (11/09) η νέα σχολική χρονιά, επαναφέροντας για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο μία σειρά από άλυτα προβλήματα. Παρά τον μεγάλο αριθμό των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και των προσλήψεων αναπληρωτών σε πρώτη φάση, οι ελλείψεις παραμένουν, ενώ οι νεοπροσληφθέντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης είτε λόγω των υψηλών ενοικίων, είτε λόγω του ελάχιστου χρόνου που διαθέτουν για να την αναζητήσουν. Παράλληλα, οι κτιριακές υποδομές είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλες, με νηπιαγωγεία να στεγάζονται σε πιλοτές, σε ισόγεια οικοδομών και παλιά καταστήματα, όπως και δημοτικά σε λυόμενες αίθουσες δεκαετιών, που μαρτυρούν τις συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες είναι ξένες προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Το πρώτο κουδούνι ήχησε, τα σχολεία άνοιξαν ξανά και υποδέχθηκαν τους μικρούς και μεγάλους μαθητές, αλλά η νέα σχολική χρονιά έφερε μαζί της παλιά προβλήματα. Πέρα από το ζήτημα στέγασης των νέων εκπαιδευτικών, το οποίο καταγράφεται σε όλη τη χώρα και κυρίως στα νησιά, αλλά και των χιλιάδων κενών, τεράστιο φαίνεται πως είναι το θέμα των κτιριακών υποδομών, καθώς σε πολλά σχολεία τα μαθήματα ξεκίνησαν σε κοντέινερ, προκάτ ή σε… οικοδομές και πολυκατοικίες.

Μάλιστα, σε μία ξεχωριστή περίπτωση στο Κερατσίνι, οι μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του 19ου Νηπιαγωγείου θα επιστρέψουν στα θρανία με καθυστέρηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου, ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:30 το πρωί, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων στον σχολικό χώρο από τον δήμο.

«Οι αναπληρωτές βίωσαν μία τραγική κατάσταση»

Ο κ. Σταύρος Πετράκης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, μιλώντας στο enikos.gr επεσήμανε πως υπάρχουν πάρα πολλά κενά εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο αναγνωρίζει και το υπουργείο Παιδείας, με την υπουργό κα Σοφία Ζαχαράκη να κάνει λόγο για 8.000 κενά, τα οποία μπορεί να αφορούν και σε κοινωνικούς λειτουργούς ή για παράλληλη στήριξη.

Όπως λέει ο ίδιος, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφή εικόνα για τον ακριβή αριθμό των κενών, αναφέροντας πως τα συγκεντρωτικά στοιχεία θα υπάρχουν την επόμενη εβδομάδα. «Η έναρξη της χρονιάς σαφώς και δεν έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Οι αναπληρωτές βίωσαν μία τραγική κατάσταση, καθώς την Τρίτη έμαθαν σε ποιο σχολείο θα πάνε και σήμερα, Πέμπτη, έπρεπε να παρουσιαστούν. Για παράδειγμα, εγώ είμαι σε ένα σχολείο της Χαλκίδας και μία καθηγήτρια ήρθε από το Διδυμότειχο, από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Πώς αυτή η γυναίκα θα μείνει στην περιοχή; Πού θα μένει; Με τι λεφτά θα πληρώσει κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα; Μιλάμε για απερίγραπτες συνθήκες, τις οποίες φυσικά ζουν και οι εκπαιδευτικοί στα νησιά» εξηγεί ο κ. Πετράκης και προσθέτει πως σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες που ήχησε το πρώτο κουδούνι, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, ενώ όσες στεγάζονται σε κοντέινερ, έχουν ημερομηνία λήξης. «Ξεκινήσαμε άσχημα είναι η αλήθεια».

«Ο πρώτος μισθός των συναδέλφων “φεύγει” σε Airbnb ή ξενοδοχείο»

Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Τσούχλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) αναφέρει πως έχουν ζητήσει μέσω εγγράφου από τις ΕΛΜΕ να απαντήσουν μέχρι τις αρχές της εβδομάδας για τα κενά που υπάρχουν, ώστε να έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. «Δεν μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση, θα ήταν λάθος κάτι τέτοιο και εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι λέμε» τονίζει και προσθέτει πως ακόμη και οι επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών που θα γίνουν στην δεύτερη και στην τρίτη φάση, δεν θα καλύψουν όλα τα κενά.

Μιλώντας για το ζήτημα στέγασης των εκπαιδευτικών, ο ίδιος κάνει λόγο για ένα πρόβλημα που παραμένει το ίδιο. «Ο πρώτος μισθός των συναδέλφων “φεύγει” σε Airbnb ή σε κάποιο ξενοδοχείο, και μετά εάν είναι τυχεροί βρίσκουν ένα κατάλυμα που θα μείνουν χωρίς συμβόλαιο, αφού το καλοκαίρι συνήθως τους διώχνουν. Φυσικά, συναντάμε πάλι τις εικόνες με τις σκηνές και τα camping, οι οποίες σαφώς και είναι απαράδεκτες».

Σχολεία σε λυόμενα και σε πολυκατοικίες

Το enikos.gr επικοινώνησε και με τον κ. Αποστόλη Παπαγιαννόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο «Σωκράτης», ο οποίος έκανε λόγο για τραγικές καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μικροί μαθητές. Σε μία γενική εικόνα, επεσήμανε πως ειδικά στον δήμο Αχαρνών υπάρχουν πολλά ακατάλληλα σχολεία, τα οποία είναι σε λυόμενα, ακαθάριστα, με πάρα πολλά κενά καθηγητών.

«Έχουμε 5 Δημοτικά σχολεία που στεγάζονται σε λυόμενα εξ’ ολοκλήρου και 11 νηπιαγωγεία. Για παράδειγμα, το 18 Δημοτικό σχολείο είναι σε λυόμενα εδώ και 30 χρόνια, ενώ υπάρχουν άλλα που είναι αντίστοιχα για δεκαετίες. Είναι τρομερό ότι αυτή τη στιγμή, με τόσα προβλήματα στον δήμο Αχαρνών, αλλά και σε άλλους δήμους, δεν “γρατζουνάει” μπουλντόζα για να φτιαχτεί μία σχολική υποδομή, έστω ένα νηπιαγωγείο με 2 αίθουσες».

Τα όσα αναφέρει ο κ. Παπαγιαννόπουλος στην συνέχεια, είναι συγκλονιστικά. «Έχουμε 1 νηπιαγωγείο σε πιλοτή πολυκατοικίας, 1 σε ισόγειο διώροφης οικοδομής, και 1 ακόμη σε πρώην κατάστημα που δεν έχει αύλειο χώρο. Τα παιδιά, βγαίνουν κατευθείαν στον δρόμο κατά την έξοδό τους. Απαράδεκτη κατάσταση για τον 21ο αιώνα. Το 1/3 των σχολείων είναι σε λυόμενα, ενώ σχεδόν το 50% των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν λυόμενες αίθουσες».

«Τα κτίρια είναι ασυντήρητα και δεν έχει γίνει προσεισμικός έλεγχος»

Από την πλευρά της, η κα Αθανασία Ρήγα, πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, τονίζει πως το 2ο Λύκειο Πετρούπολης, στεγάζεται σε κοντέινερ από τον σεισμό του 2019. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. «Το 1ο, 2ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Καματερού είναι σε προκάτ, ενώ σε άλλες σχολικές μονάδες τα κτίρια είναι ασυντήρητα και δεν έχει πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος».

Την ίδια ώρα, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου, δεν υπάρχει προαύλιος χώρος και οι μαθητές προαυλίζονται σε σημείο με πρόχειρα κιγκλιδώματα. «Θα έπρεπε να υπάρχουν ειδική μέριμνα για αυτά τα παιδιά. Δεν έχει αρκετές αίθουσες, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και το σχολείο πρέπει άμεσα να μετεστεγαστεί για να έχει όλες τις τάξεις. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την κα Ρήγα, στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου «μέσα στην αίθουσα των καθηγητών λείπει σοβάς από την οροφή, το οποίο προφανώς είναι κάτι πολύ επικίνδυνο».

Στο 1ο ΕΠΑΛ Καματερού λειτουργεί στο υπόγειο υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ, «όμως ο χώρος που γειτνιάζει με το λεβητοστάσιο πλημμύρισε πέρυσι».

Όπως λέει, κατά την γνώμη της, υπάρχει πολιτική ευθύνη που αφορά σε όλους που πέρασαν από την θέση της κυβέρνησης. «Δεν μερίμνησαν για να φτιαχτούν και να γίνουν σχολεία, να συντηρηθούν, να γίνουν ασφαλή, αλλά αντιθέτως, γίνονται μερεμέτια. Ακόμη και με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, που αφορά μόνο το 2,5% των σχολείων και μάλιστα όχι σε βασικές υποδομές, αλλά σε βαψίματα, σε ένα σχολείο της περιοχής μου που μπήκε στο πρόγραμμα, οι συνάδελφοι είπαν ότι αυτό που ήταν σημαντικό να γίνει, δηλαδή να αλλάξουν τα παράθυρα που δεν κλείνουν, δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά… μπορούν να το βάψουν».

Αίθουσες προκάτ εδώ και 30 χρόνια

Ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, κ. Χρίστος Σόφης, μιλώντας στο enikos.gr εξηγεί πως οι κτιριακές υποδομές αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα, αφού η πλειονότητα των σχολείων είναι πολύ παλιά. «Μιλάμε ξεκάθαρα για γερασμένα κτίρια».

Στο 1ο ΕΠΑΛ Βάρης, οι περισσότερες αίθουσες στεγάζονται σε προκάτ από την ίδρυσή του, δηλαδή «περίπου 30 χρόνια. Παράλληλα άλλα σχολεία, όπως το 4ο Λύκειο Αργυρούπολης, είναι σε νοικιασμένα κτίρια και σε λυόμενα, είτε σε υποδομές που είναι πολύ ασφυκτικές για τα παιδιά. Το συγκεκριμένο κτίριο δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει σχολείο και παλεύουμε χρόνια με τις Ενώσεις για να φτιαχτεί.

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση και σε σχολεία στον Άγιο Δημήτριο, όπου οι εγκαταστάσεις είναι παλιές, ενώ υπάρχει και κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου-ΕΠΑΛ-Εσπερινού ΕΠΑΛ και Ειδικού σχολείου που είναι δίπλα. Εκεί βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, σε πάρα πολύ μικρούς χώρους και προαύλια».

Ακόμη, ο κ. Σόφης αναρωτιέται και για τους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται στα σχολεία, με τον ίδιο να επισημαίνει πως έχουμε ζητήσει στοιχεία για να ξέρουμε τι συμβαίνει αλλά μέχρι και τώρα «δεν μπορώ να σας δώσω μία σαφή απάντηση εάν όντως πραγματοποιούνται. Μπορεί να υπάρχουν σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από αυτές που αναφέραμε, αλλά τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών παραμένουν. Μιλάμε για 40-50 χρονών κτίρια».