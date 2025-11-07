Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά, σαν σήμερα το 1978 υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα, στο χωριό Κωσταλέξης Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολόκληρα χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1185: Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στον Στρυμόνα. Οι τελευταίοι, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης, εκινούντο εναντίον της Κωνσταντινούπολης.
  • 1926: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου, δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση.
  • 1934: Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του ρώσου συνθέτη Σεργκέι Ραχμάνινοφ «Ραψωδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνι».
  • 1944: Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ.
  • 1978: Πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα, στο χωριό Κωσταλέξης Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολόκληρα χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της
  • 1985: Αποφυλακίζεται, έπειτα από 19 χρόνια, ο Ρούμπιν «Χάρικεϊν» Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι γι’ αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη ζωή του, με τίτλο «The Hurricane» και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • 1991: Ο διάσημος καλαθοσφαιριστής Μάτζικ Τζόνσον ανακοινώνει ότι είναι φορέας του AIDS και αποχωρεί από την ενεργό δράση.
  • 2005: Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου «Mάρτιν 16» στην Ιταλία (για άτομα με ειδικές ανάγκες) κατακτά ο Βασίλης Χριστοφόρου.
  • 2011: Ο προσωπικός γιατρός του Μάικλ Τζάκσον, δρ. Κόνραντ Μάρει, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, με κατηγορία την ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του μεγάλου τραγουδιστή.
  • 2013: Τα ΜΑΤ με εισαγγελική εντολή είναι στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
  • 2015: Οι Πρόεδροι της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και της Ταϊβάν, Μα Ινγκ-τζου, ανταλλάσσουν ιστορική χειραψία στη Σιγκαπούρη, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής, της πρώτης μετά τον χωρισμό του νησιού από την ηπειρωτική Κίνα, πριν από 66 χρόνια, έπειτα από τον εμφύλιο πόλεμο.

Γεννήσεις

  • 1867: Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, Γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Θαν. 4/7/1934)
  • 1917: Τίτος Βανδής, Έλληνας ηθοποιός
  • 1943: Τζόνι Μίτσελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον, Καναδή τραγουδοποιός.
  • 1967: Νταβίντ Γκετά, Γάλλος DJ και παραγωγός
  • 1986: Δούκισσα Νομικού, Ελληνίδα παρουσιάστρια και μοντέλο
  • 1990: Νταβίντ Ντε Χέα, Ισπανός ποδοσφαιριστής
  • 1991: Πηνελόπη Πλάκα, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1910: Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. («Πόλεμος και Ειρήνη», «Άννα Καρένινα») (Γεν. 28/8/1828)
  • 1980: Στιβ ΜακΚουίν, Αμερικανός ηθοποιός. («Ο Πεταλούδας») (Γεν. 24/3/1930)
  • 2010: Σμάρω Στεφανίδου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 2016: Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. (Γεν. 21/9/1934)
  • 2022: Χρυσόστομος Β΄ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

