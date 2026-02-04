Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1867, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά, προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Συγκεκριμένα, 224 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.612 σπίτια κατέρρευσαν.
  • Το 2004, σαν σήμερα, ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο επικοινωνίας.
  • Το 1996, η τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα περίπου 1.000 νησιών και βραχονησίδων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα πέθανε ο Έλληνας στρατάρχης και ήρωας της εθνικής παλιγγενεσίας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1789: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκλέγεται ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Κολέγιο ως ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1867: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (23 Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια.
  • 1943: Εκτελείται από τους Γερμανούς ο Κώστας Περρίκος, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στην Αθήνα, με αποκορύφωμα την ανατίναξη του κτιρίου της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ.
  • 1959: Αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.
  • 1992:  Ο Ούγκο Τσάβες με το MBR-200 πραγματοποιεί απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Κάρλος Άντρες Πέρες, με 18 νεκρούς και 60 τραυματίες.
  • 1996: Η εντολοδόχος πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο έδαφός της.
  • 2004: Ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
  • 2016:  Πανελλαδική απεργία στην Ελλάδα λόγω του ασφαλιστικού. Κλειστά μέχρι και τα βενζινάδικα και οι καφετέριες.
  • 2018: Συλλαλητήριο υπέρ της μη χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία της ΠΓΔΜ, στην πλατεία Συντάγματος των Αθηνών. Συμμετείχαν 140.000 πολίτες σύμφωνα και την ΕΛ.ΑΣ. και 1.500.000 πολίτες σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Γεννήσεις

  • 1815: Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που χρημάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός. (Θαν. 26/2/1883)
  • 1902: Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός αεροπόρος, πρωτοπόρος στις μακρές πτήσεις. Το 1927, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό σε 33.5 ώρες με το μονοπλάνο του «Το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου». (Θαν. 26/8/1974)
  • 1913: Ρόζα Παρκς, Αμερικανίδα ακτιβίστρια
  • 1948: Alice Cooper, Αμερικανός τραγουδιστής
  • 1951: Γιώργος Παπαδάκης, Έλληνας παρουσιαστής
  • 1973: Ναταλία Δραγούμη, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1990: Κατερίνα Στεφανίδη, Ελληνίδα ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ.

Θάνατοι

  • 1843: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 3/4/1770)
  • 1915: Αρμάν Πεζό, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. (Γεν. 18/2/1849)
  • 1943: Κώστας Περρίκος, Έλληνας στρατιωτικός και αντιστασιακός
  • 1991: Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής. (Γεν. 1896)
  • 1997: Αντώνης Παραράς, Έλληνας τηλεοπτικός παρουσιαστής
  • 2001: Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης
  • 2010: Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. (Γεν. 26/6/1924)

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ώρα να δείξετε την «αετίσια» σας όραση – Βρείτε το διαφορετικό φλαμίνγκο που είναι κρυμμένο στη φωτογραφία σε 39 δεύτερα

Ο ιερός καρπός του Αμαζονίου που είναι πλούσιος σε σελήνιο και μπορεί να ενισχύσει τον θυρεοειδή

Έρευνα: Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Περικοπές και σε βασικά αγαθά

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
04:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: Νεότερη ενημέρωση από τους τραυματίες – Ελαφρά οι δύο λιμενικοί – Με το πρώτο φως της μέρας συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Εντατικά χειρουργεία λαμβάνουν χώρα στο νοσοκομείο της Χίου, όπου έχουν μεταφερθεί οι 26 τραυμ...
01:20 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Ηλικιωμένες ήρθαν στα χέρια ύστερα από έντονη λογομαχία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, όταν δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 76 και 80 ...
00:17 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: 15 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Χίο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σύγκρουση...
00:11 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: Τεράστια κινητοποίηση στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο διακινητών – «Ετοιμάζονται για χειρουργείο οι τραυματίες» λέει ο δήμαρχος

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το νοσοκομείο της Χίου, όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες απ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα