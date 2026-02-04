Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1789: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκλέγεται ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Κολέγιο ως ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκλέγεται ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Κολέγιο ως ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1867: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (23 Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια.

Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (23 Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια. 1943: Εκτελείται από τους Γερμανούς ο Κώστας Περρίκος, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στην Αθήνα, με αποκορύφωμα την ανατίναξη του κτιρίου της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ.

Εκτελείται από τους Γερμανούς ο Κώστας Περρίκος, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στην Αθήνα, με αποκορύφωμα την ανατίναξη του κτιρίου της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ. 1959: Αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

Αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. 1992: Ο Ούγκο Τσάβες με το MBR-200 πραγματοποιεί απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Κάρλος Άντρες Πέρες, με 18 νεκρούς και 60 τραυματίες.

Ο Ούγκο Τσάβες με το MBR-200 πραγματοποιεί απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Κάρλος Άντρες Πέρες, με 18 νεκρούς και 60 τραυματίες. 1996: Η εντολοδόχος πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο έδαφός της.

Η εντολοδόχος πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο έδαφός της. 2004 : Ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

: Ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. 2016: Πανελλαδική απεργία στην Ελλάδα λόγω του ασφαλιστικού. Κλειστά μέχρι και τα βενζινάδικα και οι καφετέριες.

Πανελλαδική απεργία στην Ελλάδα λόγω του ασφαλιστικού. Κλειστά μέχρι και τα βενζινάδικα και οι καφετέριες. 2018: Συλλαλητήριο υπέρ της μη χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία της ΠΓΔΜ, στην πλατεία Συντάγματος των Αθηνών. Συμμετείχαν 140.000 πολίτες σύμφωνα και την ΕΛ.ΑΣ. και 1.500.000 πολίτες σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Γεννήσεις

1815: Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που χρημάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός. (Θαν. 26/2/1883)

Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που χρημάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός. (Θαν. 26/2/1883) 1902 : Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός αεροπόρος, πρωτοπόρος στις μακρές πτήσεις. Το 1927, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό σε 33.5 ώρες με το μονοπλάνο του «Το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου». (Θαν. 26/8/1974)

: Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός αεροπόρος, πρωτοπόρος στις μακρές πτήσεις. Το 1927, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό σε 33.5 ώρες με το μονοπλάνο του «Το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου». (Θαν. 26/8/1974) 1913: Ρόζα Παρκς, Αμερικανίδα ακτιβίστρια

Ρόζα Παρκς, Αμερικανίδα ακτιβίστρια 1948: Alice Cooper, Αμερικανός τραγουδιστής

Alice Cooper, Αμερικανός τραγουδιστής 1951: Γιώργος Παπαδάκης, Έλληνας παρουσιαστής

Γιώργος Παπαδάκης, Έλληνας παρουσιαστής 1973: Ναταλία Δραγούμη, Ελληνίδα ηθοποιός

Ναταλία Δραγούμη, Ελληνίδα ηθοποιός 1990: Κατερίνα Στεφανίδη, Ελληνίδα ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ.

Θάνατοι