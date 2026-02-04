Γιάννης Μπέζος: «Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη, ανοίγεις το πρωί να δεις και όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο»

Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή AnesTea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε ανοιχτά για την τηλεόραση, τη νέα γενιά ηθοποιών και την πολιτική. Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας την ελληνική τηλεόραση «ψευτοχαρούμενη», ενώ εξέφρασε σαφή άποψη και για τους celebrities που στρέφονται στην πολιτική.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση του με την τηλεόραση, παραδεχόμενος πως παρακολουθεί δελτία ειδήσεων, σειρές και αθλητικά προγράμματα. Ωστόσο, όπως είπε, «η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο».

Ο ίδιος επεσήμανε ακόμη πως «το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα, ακόμα και στην πατρίδα μας συμβαίνουν πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του Τύπου: «Ενδεχομένως να τα μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο. Έχουν το καλό ότι αναπαράγουν πράγματα, αναδημοσιεύουν θέματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στη νέα γενιά των ηθοποιών, με τον Γιάννη Μπέζο να εκφράζει μια ρεαλιστική και ανθρώπινη ματιά: «Οι νέοι πρέπει να τα ξέρουν όλα. Οι παλιοί δεν ξέρουν τίποτα. Οι νέοι από τη φύση τους τα ξέρουν όλα. Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Αυτή είναι και η γοητεία της ζωής. Όσο μεγαλώνεις, πλησιάζεις προς τις ερωτήσεις. Όταν είσαι μικρός, έχεις απαντήσεις».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Οι νέοι θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα, θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι η φύση τους αυτή. Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται σαν νέοι, είναι γελοίοι. Και αυτό είναι σύνηθες, νομίζω».

Το τελευταίο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην πολιτική. Ο ηθοποιός δήλωσε πως θεωρεί φυσικό το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκτίθεται δημόσια, τονίζοντας παράλληλα τις απαιτήσεις και τις ευθύνες αυτής της επιλογής: «Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκτεθούν δημόσια και να εκλεγούν και να μιλήσουν. Η πολιτική είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη τέχνη. Υπάρχει κάτι που ξεπερνά την πολιτική: είναι νούμερο ένα σε αυτό που ονομάζεται ψώνιο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το πρώτο ψώνιο της πολιτικής. Τα άλλα έπονται σε απόσταση. Αυτό δεν το λέω υποχρεωτικά ως κακό. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Θέλουν να παρεμβαίνουν στα κοινά».

Ο Γιάννης Μπέζος πρόσθεσε: «Προσφέρει μια βαθιά ικανοποίηση ότι κατάφεραν να αλλάξουν κάτι. Δεν το λέω ως κακό, αλλά αυτό έχει τις διαβαθμίσεις του. Πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος όταν πρόκειται να εκτεθείς δημόσια, δηλαδή να είσαι έτοιμος να εκτεθείς και στη χλεύη, όχι μόνο στη δόξα».

Κλείνοντας, ανέλυσε πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική σε ανθρώπινο επίπεδο: «Για μένα η πολιτική είναι άνθρωποι. Δηλαδή η πολιτική με ήτα είναι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωτισμένοι ηγέτες, άνθρωποι με αποφασιστική στόφα που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία, να αλλάξουν τη σελίδα. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να σε πείσουν ότι θα την αλλάξουν την ιστορία. Για μένα, μπαίνοντας στα παπούτσια ενός νέου ανθρώπου, που νιώθει ότι ό,τι καταφέρνει το καταφέρνει μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του κράτους, βλέπω ότι αυτό που μάχονται οι πολιτικοί είναι το ποιος θα μας πείσει καλύτερα, όχι ποιος αξίζει ουσιαστικά».