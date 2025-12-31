Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1879: Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως.

Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως. 1944: Ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου Ιάννης Ξενάκης τραυματίζεται από θραύσμα όλμου στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ.

Ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου Ιάννης Ξενάκης τραυματίζεται από θραύσμα όλμου στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ. 1989: Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ξεκινά τις εκπομπές του.

Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ξεκινά τις εκπομπές του. 1999: Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά και την προεδρία της χώρας μετά την παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν.

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά και την προεδρία της χώρας μετά την παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν. 2009; Τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών λαθρομεταναστών που «ξέβρασε» το Θρακικό πέλαγος. Οι άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο ανετράπη στο Θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης.

Τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών λαθρομεταναστών που «ξέβρασε» το Θρακικό πέλαγος. Οι άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο ανετράπη στο Θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης. 2010: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται η παράδοση – παραλαβή από τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται η παράδοση – παραλαβή από τον Σωκράτη Κόκκαλη. 2019: Το κέντρο της Γουχάν παραδέχτηκε ότι υπήρχε ένα σύμπλεγμα άγνωστης πνευμονίας στην αγορά θαλασσινών Χουανάν. Μετέπειτα προκάλεσε την πανδημία κορωνοϊού.

Γεννήσεις

1514: Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο: «De Humani Corporis Fabrica» («Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος»). (Θαν. 15/10/1564)

Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο: «De Humani Corporis Fabrica» («Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος»). (Θαν. 15/10/1564) 1909: Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 20/7/1989)

Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 20/7/1989) 1923: Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 16/10/2010)

Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 16/10/2010) 1931: Κώστας Βουτσάς, δημοφιλής κωμικός με καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά τα 70 χρόνια. Με το πληθωρικό και μπριόζικο παίξιμό του, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τύπο κωμικού ηθοποιού που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. (Θαν. 26/2/2020)

Κώστας Βουτσάς, δημοφιλής κωμικός με καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά τα 70 χρόνια. Με το πληθωρικό και μπριόζικο παίξιμό του, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τύπο κωμικού ηθοποιού που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. (Θαν. 26/2/2020) 1938: Ντίνα Κώνστα, Ελληνίδα ηθοποιός

Ντίνα Κώνστα, Ελληνίδα ηθοποιός 1941: Άλεξ Φέργκιουσον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής και προπονητής

Άλεξ Φέργκιουσον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής και προπονητής 1948: Ντόνα Σάμερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

Ντόνα Σάμερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια 1962: Πέτρος Φιλιππίδης, Έλληνας ηθοποιός

Πέτρος Φιλιππίδης, Έλληνας ηθοποιός 1977: Psy, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής

Psy, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής 1982: Κρεγκ Γκόρντον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι