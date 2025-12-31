Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως σαν σήμερα το 1879.
  • Το 1999, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της Ρωσίας μετά την παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν.
  • Το 2019, το κέντρο της Γουχάν παραδέχτηκε την ύπαρξη ενός συμπλέγματος άγνωστης πνευμονίας, που μετέπειτα προκάλεσε την πανδημία κορωνοϊού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1989 ξεκίνησε να εκπέμπει ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1879: Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως.
  • 1944: Ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου Ιάννης Ξενάκης τραυματίζεται από θραύσμα όλμου στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ.
  • 1989: Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ξεκινά τις εκπομπές του.
  • 1999: Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά και την προεδρία της χώρας μετά την παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν.
  • 2009; Τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών λαθρομεταναστών που «ξέβρασε» το Θρακικό πέλαγος. Οι άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο ανετράπη στο Θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης.
  • 2010: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται η παράδοση – παραλαβή από τον Σωκράτη Κόκκαλη.
  • 2019: Το κέντρο της Γουχάν παραδέχτηκε ότι υπήρχε ένα σύμπλεγμα άγνωστης πνευμονίας στην αγορά θαλασσινών Χουανάν. Μετέπειτα προκάλεσε την πανδημία κορωνοϊού.

Γεννήσεις

  • 1514: Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο: «De Humani Corporis Fabrica» («Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος»). (Θαν. 15/10/1564)
  • 1909: Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 20/7/1989)
  • 1923: Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 16/10/2010)
  • 1931: Κώστας Βουτσάς, δημοφιλής κωμικός με καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά τα 70 χρόνια. Με το πληθωρικό και μπριόζικο παίξιμό του, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τύπο κωμικού ηθοποιού που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. (Θαν. 26/2/2020)
  • 1938: Ντίνα Κώνστα, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1941: Άλεξ Φέργκιουσον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής και προπονητής
  • 1948: Ντόνα Σάμερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
  • 1962: Πέτρος Φιλιππίδης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1977: Psy, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής
  • 1982: Κρεγκ Γκόρντον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1905: Αλεξάντρ Ποπόφ, Ρώσος φυσικός, από τους πρωτοπόρους της ραδιοφωνίας. (Γεν. 4/3/1859)
  • 1980: Μάρσαλ ΜακΛιούαν, Καναδός παι­δαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθορι­στικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη δια­μόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδρα­ση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου («Το μέσο είναι το μήνυμα»). (Γεν. 21/7/1911)
  • 1988: Νίκολας Κάλας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη, Έλληνας ποιητής και τεχνοκριτικός. Χρησιμοποιούσε, επίσης, τα ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μ. Σπιέρος. (Γεν. 27/5/1907)
  • 2022: Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα πρόκληση: Έχετε την όραση του δεντρογέρακα για να βρείτε τα 4 λάθη που υπάρχουν σε αυτό το κοτέτσι σε 11 δευτερόλεπτα;

Το λαχανικό της αρχαιότητας που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να ρυθμίσει χοληστερίνη και σάκχαρο

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:09 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Μελ...
06:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκ...
06:31 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέν...
06:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα Super Market

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι