Σαν σήμερα 19 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γεγονότα
- 1923: Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.
- 1960: Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.
- 1969: Μια ολόκληρη πόλη, κατεστραμμένη και θαμμένη από έκρηξη ηφαιστείου το 1530 π.Χ., ανακαλύπτεται στη Σαντορίνη. Πολλά σπίτια είναι τελείως ανέπαφα, ενώ τα σημαντικότερα ευρήματα ρίχνουν φως στον Μινωικό πολιτισμό.
- 1974: Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή.
- 1980: Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.
- 1991: Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
- 1999: Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι συγκεντρώνονται για να ζητήσουν την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
- 2001: Με τη νίκη του στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας ο Μίχαελ Σουμάχερ εξασφαλίζει τον τίτλο και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Αλαίν Προστ με 51 νίκες σε Γκραν Πρι και 4 παγκόσμιους τίτλους.
- 2002: Ρωσικό ελικόπτερο Mi-26, που μεταφέρει στρατιώτες δέχεται επίθεση από πύραυλο Τσετσένων έξω από το Γκρόζνι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 118 στρατιώτες.
- 2002: Νεκρός από σφαίρες βρίσκεται στο σπίτι του στη Βαγδάτη ο αρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης Φατάχ, Αμπού Νιντάλ. Ο θάνατος του «άσπονδου εχθρού» του Γιασέρ Αραφάτ φαίνεται πως οφείλεται σε αυτοκτονία.
- 2016: Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μ.
Γεννήσεις
- 1883: Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. (Θαν. 10/1/1971)
- 1945: Ίαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος «Deep Purple».
- 1968: Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας.
- 1978: Φρανσουά Μοντεστό, Γάλλος ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 14: Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. (Γεν. 23/9/63 π.Χ.)
- 1975: Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη (κατς) από το 1930 έως το 1946. (Γεν. 2/1/1897)
- 2016: Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο. (Γεν. 7/9/1928)