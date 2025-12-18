Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα της Αραβικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Γεγονότα

1803: Εξήντα (κατ’ άλλους 22) Σουλιωτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου και πέφτουν στο γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους, για να μην παραδοθούν στους Τούρκους.

1916: Τερματίζεται η Μάχη του Βερντέν, πόλης δυτικά του Παρισιού, ανάμεσα σε γερμανικά και γαλλικά στρατεύματα. Η μάχη αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αφού κράτησε 10 μήνες, ενώ είχε πολλές ανθρώπινες απώλειες: 543.000 Γάλλοι και 434.000 Γερμανοί σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, που ανέδειξαν ως ήρωα τον γάλλο στρατάρχη Πετέν.

1940: Ο Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει ένα μυστικό διάταγμα, με το οποίο αρχίζουν οι προετοιμασίες για τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που θα μείνει στην ιστορία με τον κωδικό Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.

1944: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».

1967: Ορκωμοσία, ενώπιον των Γεωργίου Παπαδόπουλου και Γεωργίου Ζωιτάκη, του Παναγιώτη Πιπινέλη ως υπουργού Εξωτερικών και των Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου, Παύλου Τοτόμη και Παναγιώτη Τζεβελέκου ως υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης αντιστοίχως. Ορκίζεται επίσης δήμαρχος Αθηναίων ο Δημήτριος Ρίτσος.

1969: Ένας Έλληνας, ο 44χρονος Δημήτριος Λάκας, διορίζεται πρόεδρος του Παναμά από τον δικτάτορα συνταγματάρχη Ομάρ Τορίγιος Χερέρα. Ο Δημήτριος Λάκας είναι παιδί μεταναστών και διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1974: Ο ανώτατος δικαστικός Μιχαήλ Στασινόπουλος ορκίζεται προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση του στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη.

1999: Η NASA εκτοξεύει σε τροχιά τον δορυφόρο Terra μεταφέροντας πέντε όργανα για την παρατήρηση της Γης.

2006: Χτυπά τη Μαλαισία η πρώτη από μία σειρά πλημμυρών. Ο αριθμός των νεκρών όλων των πλημμυρών ανήλθε σε τουλάχιστον 118 άτομα, με εκτοπισμένους περισσότερους από 400.000 κατοίκους.

Χτυπά τη Μαλαισία η πρώτη από μία σειρά πλημμυρών. Ο αριθμός των νεκρών όλων των πλημμυρών ανήλθε σε τουλάχιστον 118 άτομα, με εκτοπισμένους περισσότερους από 400.000 κατοίκους. 2015: Στην εκτίμηση ότι «το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τον κύκλο του και θα έπρεπε να αναγεννηθεί, πρωτοστατώντας στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου κινήματος της κεντροαριστεράς, με επεξεργασμένο προγραμματικό λόγο και σαφές στίγμα» προβαίνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Athens Voice.

Γεννήσεις

1943: Κιθ Ρίτσαρντς, βρετανός κιθαρίστας των Rolling Stones.

1946: Στίβεν Σπίλμπεργκ, Αμερικανός σκηνοθέτης κλασσικών κινηματογραφικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας, όπως οι «Στενές επαφές τρίτου τύπου» (1977), «Ε.Τ. Ο Εξωγήινος» (1982), «Τζουράσικ Παρκ» (1992) και «Χαμένος Κόσμος» (1997). Είναι επίσης χορηγός του επιστημονικού ερευνητικού προγράμματος «Αναζήτηση Εξωγήινης Νοημοσύνης» (SETI: Search for Extra-Terrestrial Intelligence).

1960: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Έλληνας ηθοποιός

1963: Μπράντ Πιτ, δημοφιλής αμερικανός ηθοποιός.

1966: Μάριος Φραγκούλης, Έλληνας τενόρος

1970: Γιάννης Πλούταρχος, Έλληνας τραγουδιστής

1970: Αιμίλιος Χειλάκης, Έλληνας ηθοποιός

1980: Κριστίνα Αγκιλέρα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1983: Ησαΐας Ματιάμπα, Έλληνας τραγουδιστής

Ησαΐας Ματιάμπα, Έλληνας τραγουδιστής 1992: Μπρίτζιτ Μέντλερ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι