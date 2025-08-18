Σαν σήμερα 18 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1841: Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη»: «Την 21 του παρόντος, θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζ-Αββάτην και Κουσζούκ-Μεϊμέτην».

Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη»: «Την 21 του παρόντος, θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζ-Αββάτην και Κουσζούκ-Μεϊμέτην». 1936: Εκτελείται από τους Φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Εκτελείται από τους Φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 1937: Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA.

Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA. 1961: Ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεί Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεί Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). 1963: Κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων: Ο Τζέιμς Μέρεντιθ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που αποφοιτά από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή.

Κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων: Ο Τζέιμς Μέρεντιθ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που αποφοιτά από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή. 1976: Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 1977: Στη Νότια Αφρική, ο Στίβεν Μπίκο συλλαμβάνεται σε αστυνομικό μπλόκο σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 83/1967 νόμο περί τρομοκρατίας. Αργότερα, θα πεθάνει από τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της σύλληψης τραβώντας την προσοχή για την πολιτική του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Στη Νότια Αφρική, ο Στίβεν Μπίκο συλλαμβάνεται σε αστυνομικό μπλόκο σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 83/1967 νόμο περί τρομοκρατίας. Αργότερα, θα πεθάνει από τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της σύλληψης τραβώντας την προσοχή για την πολιτική του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. 1983: Ο τυφώνας Αλίσια χτυπά την ακτή του Τέξας, σκοτώνοντας 21 άτομα και προκαλώντας ζημιές άνω του 1 δις δολαρίων.

Ο τυφώνας Αλίσια χτυπά την ακτή του Τέξας, σκοτώνοντας 21 άτομα και προκαλώντας ζημιές άνω του 1 δις δολαρίων. 2004: Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η κουβανέζα Γιουμιλεϊντι Κούμπα στις γυναίκες.

Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η κουβανέζα Γιουμιλεϊντι Κούμπα στις γυναίκες. 2005: Μία μεγάλη διακοπή ρεύματος πλήττει το νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000.000 ανθρώπους, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο εκτενείς διακοπές στην ιστορία.

Μία μεγάλη διακοπή ρεύματος πλήττει το νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000.000 ανθρώπους, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο εκτενείς διακοπές στην ιστορία. 2008: Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Περβέζ Μουσάραφ, παραιτείται υπό την απειλή της μομφής.

Γεννήσεις

1932: Λικ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. (Θαν. 8/2/2022)

Λικ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. (Θαν. 8/2/2022) 1933: Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης.

Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης. 1937: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός. 1980: Αθηνά Παπαγιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια

Αθηνά Παπαγιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια 1981: Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1994: Sin Boy, Αλβανός ράπερ

Θάνατοι