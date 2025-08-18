Σαν σήμερα 18 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 18 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2017 πέθανε η Ζωή Λάσκαρη

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1841: Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη»: «Την 21 του παρόντος, θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζ-Αββάτην και Κουσζούκ-Μεϊμέτην».
  • 1936: Εκτελείται από τους Φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
  • 1937: Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA.
  • 1961: Ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεί Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
  • 1963: Κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων: Ο Τζέιμς Μέρεντιθ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που αποφοιτά από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή.
  • 1976: Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
  • 1977: Στη Νότια Αφρική, ο Στίβεν Μπίκο συλλαμβάνεται σε αστυνομικό μπλόκο σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 83/1967 νόμο περί τρομοκρατίας. Αργότερα, θα πεθάνει από τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της σύλληψης τραβώντας την προσοχή για την πολιτική του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.
  • 1983: Ο τυφώνας Αλίσια χτυπά την ακτή του Τέξας, σκοτώνοντας 21 άτομα και προκαλώντας ζημιές άνω του 1 δις δολαρίων.
  • 2004: Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η κουβανέζα Γιουμιλεϊντι Κούμπα στις γυναίκες.
  • 2005: Μία μεγάλη διακοπή ρεύματος πλήττει το νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000.000 ανθρώπους, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο εκτενείς διακοπές στην ιστορία.
  • 2008: Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Περβέζ Μουσάραφ, παραιτείται υπό την απειλή της μομφής.

Γεννήσεις

  • 1932: Λικ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. (Θαν. 8/2/2022)
  • 1933: Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης.
  • 1937: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1980: Αθηνά Παπαγιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια
  • 1981: Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1994: Sin Boy, Αλβανός ράπερ

Θάνατοι

  • 1850: Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 20/5/1799)
  • 1936: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 5/6/1898)
  • 2017: Ζωή Λάσκαρη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1942)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:55 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (18/8)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
06:31 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (18/8) σε 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:15 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα (18/8) σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κ...
03:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ολοκληρώθηκε η διάσωση των 39 μεταναστών νότια της Καλαμάτας – ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»