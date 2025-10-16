Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Πιστωτικής Ένωσης
- Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας
- Παγκόσμια Ημέρα Άρτου
- Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης
- Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων
Γεγονότα
- 1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών Κρατών).
- 1923: Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.
- 1946: Δέκα εξέχοντες Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου.
- 1961: Πρεμιέρα μετ’ εμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας, λόγω της αριστερής της οπτικής.
- 1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.
- 1970: Η χούντα καθορίζει την 29η Νοεμβρίου ως ημέρα “εκλογής των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής”. Οι εγκάθετες διοικήσεις δήμων, συνδικάτων και επιστημονικών οργανώσεων θα “εκλέξουν” 92 αντιπροσώπους, από τους οποίους ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος θα επιλέξει τους 46, διατηρώντας την ευχέρεια να διορίσει “αριστίνδην” άλλα 10 μέλη της προσωπικής του επιλογής.
- 1975: Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
- 1994: Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).
- 2002: Εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια η νέα Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, παρουσία εκπροσώπων από 180 χώρες.
- 2003: Κυκλοφορεί στην αγορά για τις εκδόσεις των Windows XP και Windows 2000 το iTunes.
- 2006: Τους 102 φθάνουν οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας με στόχο αυτοκινητοπομπή του Ναυτικού της Σρι Λάνκα.
- 2007: Η Ελλάδα αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος τέλεσε πρόεδρος για δυο έτη.
Γεννήσεις
- 1854: Όσκαρ Ουάιλντ, ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Θαν. 30/11/1900)
- 1854: Καρλ Κάουτσκι, γερμανός πολιτικός και από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. (Θαν. 17/10/1938)
- 1953: Λυδία Κονιόρδου, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1992: Κώστας Φορτούνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1956: Ζιλ Ριμέ, γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας, εμπνευστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. (Γεν. 14/10/1873)
- 1958: Μιχάλης Σουγιούλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σουγιουλτζόγλου, Έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. (Γεν. 1/8/1906)
- 2010: Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 31/12/1923)