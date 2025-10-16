Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Πιστωτικής Ένωσης

Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Άρτου

Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης

Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων

Γεγονότα

1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών Κρατών).

Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών Κρατών). 1923: Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.

Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. 1946: Δέκα εξέχοντες Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου.

Δέκα εξέχοντες Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου. 1961: Πρεμιέρα μετ’ εμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας, λόγω της αριστερής της οπτικής.

Πρεμιέρα μετ’ εμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας, λόγω της αριστερής της οπτικής. 1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.

Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία. 1970: Η χούντα καθορίζει την 29η Νοεμβρίου ως ημέρα “εκλογής των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής”. Οι εγκάθετες διοικήσεις δήμων, συνδικάτων και επιστημονικών οργανώσεων θα “εκλέξουν” 92 αντιπροσώπους, από τους οποίους ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος θα επιλέξει τους 46, διατηρώντας την ευχέρεια να διορίσει “αριστίνδην” άλλα 10 μέλη της προσωπικής του επιλογής.

Η χούντα καθορίζει την 29η Νοεμβρίου ως ημέρα “εκλογής των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής”. Οι εγκάθετες διοικήσεις δήμων, συνδικάτων και επιστημονικών οργανώσεων θα “εκλέξουν” 92 αντιπροσώπους, από τους οποίους ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος θα επιλέξει τους 46, διατηρώντας την ευχέρεια να διορίσει “αριστίνδην” άλλα 10 μέλη της προσωπικής του επιλογής. 1975: Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.

Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης. 1994: Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).

Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη). 2002: Εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια η νέα Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, παρουσία εκπροσώπων από 180 χώρες.

Εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια η νέα Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, παρουσία εκπροσώπων από 180 χώρες. 2003: Κυκλοφορεί στην αγορά για τις εκδόσεις των Windows XP και Windows 2000 το iTunes.

Κυκλοφορεί στην αγορά για τις εκδόσεις των Windows XP και Windows 2000 το iTunes. 2006: Τους 102 φθάνουν οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας με στόχο αυτοκινητοπομπή του Ναυτικού της Σρι Λάνκα.

Τους 102 φθάνουν οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας με στόχο αυτοκινητοπομπή του Ναυτικού της Σρι Λάνκα. 2007: Η Ελλάδα αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος τέλεσε πρόεδρος για δυο έτη.

Γεννήσεις

1854: Όσκαρ Ουάιλντ, ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Θαν. 30/11/1900)

Όσκαρ Ουάιλντ, ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Θαν. 30/11/1900) 1854: Καρλ Κάουτσκι, γερμανός πολιτικός και από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. (Θαν. 17/10/1938)

Καρλ Κάουτσκι, γερμανός πολιτικός και από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. (Θαν. 17/10/1938) 1953: Λυδία Κονιόρδου, Ελληνίδα ηθοποιός

Λυδία Κονιόρδου, Ελληνίδα ηθοποιός 1992: Κώστας Φορτούνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι