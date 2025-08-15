Σαν σήμερα 15 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1096: Ξεκινά η πρώτη Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που τότε κατείχαν οι Οθωμανοί.

1261: Στέψη του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου στη Κωνσταντινούπολη μετά την από τους Φράγκους επανάκτησή της.

1461: Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας καταλύεται από τους Οθωμανούς. Παύει έτσι να υφίσταται και το τελευταίο κατάλοιπο της Ρωμαϊκής/Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1517: Πρώτη επίσημη επαφή Ευρωπαϊκής χώρας-Κίνας, όταν πορτογαλικά εξερευνητικά πλοία φτάνουν στην εκβολή του ποταμού Περλ και ο επικεφαλής Φερνάο Πίρες ντε Αντράδε συναντά Κινέζους αξιωματούχους.

1519: Ιδρύεται η Πόλη του Παναμά στον Παναμά.

1858: Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.

1909: Ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος». Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

1914: Το πρώτο πλοίο διαπλέει τη Διώρυγα Παναμά.

1940: Το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ' τους Ιταλούς στην Τήνο.

1969: Πρεμιέρα για το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ. Την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ρίτσι Χέιβενς, Σουάμι Σατσιντανάντα, Sweetwater, The Incredible String Band, Μπερτ Σόμερ, Τιμ Χάρντιν, Ραβί Σανκάρ, Μελανί, Άρλο Γκάθρι και Τζόαν Μπαέζ.

1971: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.

Γεννήσεις

1769: Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας

1818: Γεώργιος Αβέρωφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης

1914: Πολ Ραντ, Αμερικανός σχεδιαστής γραφικών

1922: Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής

1926: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1929: Θεόδωρος Δημήτριεφ, Έλληνας ηθοποιός

1929: Γεώργιος Ρουμπάνης, Έλληνας αθλητής

Θάνατοι