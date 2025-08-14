Bουλευτής των ΗΠΑ περιέγραψε μια παράξενη εμπειρία με UFO όταν ήταν στην Πολεμική Αεροπορία – «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό» της είπαν οι πιλότοι

Η βουλευτής των ΗΠΑ, Anna Paulina Luna, περιέγραψε λεπτομερώς μια παράξενη συνάντηση με UFO, το οποίο «εισέβαλε στον εναέριο χώρο». Όπως αποκάλυψε η ίδια, αυτή η εμπειρία, που συνέβη όταν ενώ υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, άφησε έναν έμπειρο στρατιωτικό πιλότο εξαιρετικά ταραγμένο.

Η Anna Paulina Luna φιλοξενήθηκε στο podcast του Joe Rogan, «The Joe Rogan Experience», και εξομολογήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Βάση της Εθνικής Φρουράς του Πόρτλαντ ως ειδικός διαχείρισης αεροδρομίου, βίωσε ένα ανησυχητικό γεγονός που ακόμα και σήμερα την προβληματίζει,

«Είχε συμβεί μια εισβολή στον εναέριο χώρο όταν ήμουν ακόμα στην Εθνοφρουρά, και θυμάμαι ότι μίλησα με μερικούς πιλότους για αυτό, και τους είπα: “Τι ήταν αυτό;”» ανέφερε.

Η Luna υπηρέτησε έξι χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία ως ειδικός διαχείρισης αεροδρομίων, επιβλέποντας την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των πτητικών λειτουργιών και της συχνής επικοινωνίας με τους πιλότους των F-16.

«”Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό” μου είπαν οι πιλότοι. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει για αυτό» διηγήθηκε η 36χρονη.

Αφού το σκέφτηκε καλά, η Luna είπε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στον εναέριο χώρο ήταν πιθανώς ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο (UFO ή UAP).

Ο Joe Rogan αντέδρασε. «Μήπως ήταν άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος ή κάτι άκρως απόρρητο που οι πιλότοι δεν ήθελαν να σου αποκαλύψουν» ρώτησε την Luna .

Τότε εκείνη απάντησε ότι ένας από τους πιλότους φαινόταν ταραγμένος από τον τρόπο που μιλούσε για το περιστατικό. «Από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελε να του αφαιρεθεί η άδεια και έλεγε: “Πραγματικά δεν μπορώ να το συζητήσω”».

Ο πιλότος του F-16, ωστόσο, της είπε ότι ό,τι και να ήταν, δεν μπορούσαν «πραγματικά να το αναγνωρίσουν». «Ουσιαστικά το αντικείμενο αυτό τους “ξεπέρασε”», μοιράστηκε.

Yπάρχει ένα «τρελό» στίγμα γύρω από όσους αναφέρουν ότι έχουν δει UFO

Η Luna εξήγησε περαιτέρω ότι υπάρχει ένα «τρελό» στίγμα γύρω από όσους αναφέρουν ότι έχουν δει UFO, και για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη φήμη τους.

Η βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας σημείωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ήταν πάντα διαφανής με το κοινό, ειδικά όσον αφορά τα UFO.

« Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όταν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον πλανήτη έχουν αναφέρει κάτι, το να λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί… αυτό είναι μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να κάνετε τους ανθρώπους να σιωπήσουν», τόνισε.

Η Luna, η οποία ηγείται μιας ειδικής ομάδας που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων για να διερευνήσει την πιθανότητα ύπαρξης UFO, ζήτησε περισσότερη «διαφάνεια» από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Θα ήθελα να δω την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει ορισμένα από τα στοιχεία στα οποία μας δόθηκε πρόσβαση, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι πληροφορίες ανήκουν στον αμερικανικό λαό», δήλωσε.

Επίσης τόνισε ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να αναπαράγει τεχνολογία από σκάφη που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκαν από εξωγήινους. «Χωρίς να μπω σε απόρρητες συζητήσεις, έχουν υπάρξει περιστατικά όπου πιστεύω ότι πολύ αξιόπιστοι άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν υπάρξει κινήσεις εκτός χρόνου και χώρου», είπε η Luna.

«Με βάση τις φωτογραφίες που έχω δει, είμαι πολύ σίγουρη ότι υπάρχουν πράγματα εκεί έξω που δεν έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο».

Το 2025, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 2.100 θεάσεις UFO σε όλες τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναφερθεί στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 1.492 θεάσεις που αναφέρθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Το Πεντάγωνο παραμένει σταθερό στην άποψή του ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ανεξήγητες θεάσεις είναι εξωγήινη ζωή και αρνείται την ύπαρξη οποιουδήποτε προγράμματος ανάκτησης UFO.

Δείτε ολόκληρο το podcast: