Ρόδος: Μπήκε στο Αστυνομικό Μέγαρο με τσάντα που περιείχε δοχείο με βενζίνη – Χειροπέδες σε 37χρονο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (20/10) εντός του Αστυνομικού Μεγάρου, στη Ρόδο, όπου εισέβαλε ένας 37χρονος κρατώντας μία πλαστική τσάντα που περιείχε ένα δοχείο με καύσιμη ύλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την αστυνομία, ο 37χρονος, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με βενζίνη. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, αποφεύγοντας έτσι μία πιο σοβαρή εξέλιξη.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 37χρονος είχε στην κατοχή του το δοχείο με το καύσιμο υγρό αλλά και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

