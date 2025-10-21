Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πληρώθηκαν 4.975 δεσμευμένοι ΑΦΜ» – Τι είπε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού

«Ο ρόλος της θέσης μου, ως διευθύντρια σε κρίσιμη διεύθυνση, δεν μου δίνει το δικαίωμα να αποφανθώ αν υπάρχει ή όχι σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό, είναι κάτι που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε, το διερευνά και θα καταλήξει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας μεγάλος Οργανισμός και μπορεί να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές». Αυτό ανέφερε η Αριστέα Βολιτάκη, υπάλληλος από το 2002 του ΟΠΕΚΕΠΕ και προϊσταμένη της διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας από τον Ιούλιο 2020 μέχρι σήμερα, κατά την κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση;» ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. «Σε καμία εγκληματική οργάνωση δεν συμμετέχω. Δεν πιστεύω ότι λειτουργούν οργανωμένες παράνομες ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν, μεμονωμένες όμως», απάντησε.

Την ίδια στερεότυπη απάντηση έδωσε και στις επίμονες ερωτήσεις άλλων βουλευτών τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης. «Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει αυτό τον ρόλο για να αποφανθεί», επέμεινε και η ίδια.

Η κυρία Βολιτάκη μίλησε για «διαχρονικές παθογένειες του Οργανισμού, που δυσκολεύουν το έργο του, όπως η μη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών», και για «προσπάθειες των υπαλλήλων να μην υπάρχουν ζημιές στο ταμείο καθώς έχει να διαχειριστεί έναν τεράστιο όγκο πληρωμών ύψους 9 δισ. ευρώ».

Αρνητική εμφανίστηκε στις ερωτήσεις «αν κατά τη διάρκεια της πολύχρονης άσκησης των καθηκόντων της, δέχθηκε ή ένιωσε πιέσεις από κάποια στελέχη». «Πιέσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις δεχόμαστε -και από αγροτοσυνδικαλιστές- σε διαφορετικά στάδια, για φακέλους πληρωμής που καθυστερούν, αλλά ο καθένας από εμάς οφείλουμε να διεκπεραιώνουμε την εργασία μας και να προωθούμε στο λογιστήριο τις επιλέξιμες πληρωμές», είπε.

Επίσης, η κυρία Βολιτάκη, κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση για τον εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ Μόσχο Κορασίδη, ανέφερε ότι «ασκούσε θεσμικές παρεμβάσεις και έκανε θεσμικές επισκέψεις για πληρωμές, μεταφέροντας αντιρρήσεις, παράπονα και απογοήτευση για το σύνολο των αιτημάτων των αγροτών και όχι για συγκεκριμένες περιπτώσεις».

«Προδήλως αντικανονικές» χαρακτήρισε τις προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022 με εντολή του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, σημειώνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες ενώ διετέλεσε και αφορμή για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ταυτόχρονα, απέρριψε ότι αρνιόταν η ίδια τη διενέργεια ελέγχων, όπως της καταλόγισε ο κ. Σημανδράκος. Ανέφερε ακόμα, ότι την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, πληρώθηκαν 4.975 δεσμευμένοι ΑΦΜ, σημειώνοντας ότι «αν και υπήρχε κωδικός δέσμευσης, διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, είπε ότι δεν ήταν απαίτηση από το θεσμικό πλαίσιο ο έλεγχος των μισθωτηρίων, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρχε μεγάλη δήλωση ζώων την περίοδο 2019-20.

«Είχαν διαπιστωθεί -και το συζητάγαμε στις συναντήσεις που είχαμε- ότι παρατηρείται ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση δηλώσεων ζώων το 2019-2020 που δεν συνδέεται με γεννήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, τα 7 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη, είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν και οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο σύνολο των κτηνοτρόφων στο νησί.

Για τις σχέσεις της με την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, ανέφερε ότι «είχαν μία αυστηρά επαγγελματική συνεργασία, υπήρχαν δυσκολίες και διαφωνίες σε θέματα υπηρεσιακά». Για την «κλειδωμένη ντουλάπα», είπε ότι όταν άνοιξε, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα συνημμένα έγγραφα που έπρεπε να παραδοθούν.

Για τις σχέσεις της με την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, ανέφερε ότι την συνδέει μακροχρόνια εργασιακή σχέση από το 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρίνισε ότι είναι κουμπάρες, προσθέτοντας ότι «αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε τα αυστηρά επαγγελματικά τους όρια».

«Γνωρίζω τον χαρακτήρα της, έξω από τον Οργανισμό. Μέσα στον Οργανισμό είμαστε συνεργάτες, παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Θα στενοχωριόμουν να καλείται στη δικαστική αίθουσα για οποιονδήποτε συνεργάτη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι προσπαθούσε και διεκδικούσε να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχων με περισσότερους και ποιοτικότερους – και αυτό δεν συνάδει με την κατηγορία ότι είχε ενστάσεις για τους ελέγχους», επισήμανε.

«Έχω συνεργαστεί με έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άποψη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στις διοικήσεις. Δημιουργούνται δυσκολίες καθώς κάθε νέα διοίκηση έχει σχέδιο, πλάνο και κάθε φορά αναθεωρούνται», τόνισε η κυρία Βολιτάκη.

Πηγές ΝΔ: Το 2022 συνδέθηκε το Εθνικό Απόθεμα με τον πραγματικό τζίρο από πώληση κρέατος ή γάλακτος όπως κατάθεσε η Αρ. Βολιτάκη

«Με καθοριστική ρύθμιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2022, συνδέθηκε για πρώτη φορά η χορήγηση του Εθνικού Αποθέματος με την ύπαρξη πραγματικού οικονομικού κύκλου εργασιών από πώληση ζωικών προϊόντων, όπως κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη» αναφέρουν πηγές τη ΝΔ και προσθέτουν: «Ουσιαστικά, όπως εξήγησε η ίδια δεν αρκούσε πια η απλή δήλωση των ζώων και εξάλλου με αντίστοιχο τρόπο πληρώθηκε η ενίσχυση ζωοτροφών τον Ιανουάριο του 2023. Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αυτή ”περιόρισε σημαντικά την εικονική κατοχή ζώων” και επέτρεψε να στηριχθούν αποκλειστικά οι πραγματικά ενεργοί κτηνοτρόφοι. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, το μέτρο αυτό αποτέλεσε ουσιαστικό φίλτρο στις άμεσες ενισχύσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη του συστήματος».

«Με άλλα λόγια, η κατάθεση της κυρίας Βολιτάκη επιβεβαιώνει πως τα μέτρα που ελήφθησαν για την πάταξη των εικονικών δηλώσεων εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ, την στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε η τεχνική λύση ενώ οι ΔΑΟΚ -όπως έχει αποκαλυφθεί- είχαν στην αρμοδιότητά τους την καταμέτρηση των ζώων» τονίζουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Είναι σαφές ότι όσοι σήμερα επιχειρούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα, ξεχνούν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από νωρίς προσπάθησε να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε έναν Οργανισμό ο οποίος είχε χρόνιες παθογένειες. Εν κατακλείδι, ενώ η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, οι μαρτυρίες των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ καταρρίπτουν πλήρως το αφήγημά της, αποδεικνύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που πρώτη προσπάθησε να θέσει κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας στον αγροτικό τομέα» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ, εγκλωβισμένο στα πολιτικά του αδιέξοδα, ανακάλυψε “προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ”» αναφέρουν επίσης πηγές του κυβερνώντος κόμματος. «Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του προέδρου του κ. Νίκου Ανδρουλάκη εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο κ. Κορασίδης δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια συκοφάντησης από κανέναν» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Ο ίδιος ο κ. Κορασίδης πριν λίγες ημέρες παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, δίνοντας συμβουλές σε δικηγορικό γραφείο -υπάρχει άλλωστε σχετικό email του. Τα υπόλοιπα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον κ. Κορασίδη στην εξεταστική επιτροπή».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια συκοφάντησης του Μ. Κορασίδη

«Στην σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε η απελπισμένη προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ. Η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και την για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο εισηγητής της πλειοψηφίας επέλεξε με δόλιο τρόπο να εκμαιεύσει απαντήσεις από την μάρτυρα κ. Βολιτάκη που θα αποδείκνυαν το αφήγημά του, ότι ο κ. Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεμονωμένα αιτήματα. Οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, καθώς η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κ. Κορασίδης επισκεπτόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά για να παρουσιάσει θεσμικά τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων εκπροσωπώντας την ΕΘΕΑΣ».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι «η κ. Βολιτάκη, προϊσταμένη από το 2011 και διευθύντρια από το 2020 στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν απάντησε με σαφήνεια σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν. Η κ. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή πολλών χιλιάδων (4.975) δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων. Απέδωσε μάλιστα την πληρωμή τους στην χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν, όταν είναι σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι η δέσμευση των ΑΦΜ έγινε πριν την πληρωμή τους, πριν δηλαδή πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τους λόγους που είχαν δεσμευθεί.

Η κ. Βολιτάκη δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ να έχουν πληρωθεί μέχρι 31/12/2023 χωρίς να υπάρχει εξήγηση για το ποιοι υπέγραψαν και με ποια εντολή.

Παρ’ όλα αυτά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει. Αλήθεια, αν δεν είναι σκάνδαλο ότι πληρωνόντουσαν δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς ελέγχους, τότε πώς ορίζεται το σκάνδαλο;

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ρόλο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαμόρφωση των πληρωμών, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι οι υπογραφές για την τελική έγκριση, του προϊσταμένου, του διευθυντή και του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληρωμών, είχαν μπει κανονικά. Δηλαδή, οι δεσμευμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με υπογραφές εν γνώσει όλης της υπηρεσιακής ιεραρχίας και της διοίκησης» σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ