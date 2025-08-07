Πυροσβεστική: 63 αγροτικές και δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΦΩΤΟ αρχείου

Σε 63 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι  52 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

