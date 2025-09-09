Πυλαία: Εξιχνιάστηκε απόπειρα δολοφονίας άνδρα έξω από καντίνα – Η εγκληματική οργάνωση και οι επεισοδιακές συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα, έξω από καντίνα στις 3 Σεπτεμβρίου 2024, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ένας 39χρονος πυροβόλησε εξωτερικά της καντίνας και τραυμάτισε τον άνδρα, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα συνεργού του και διέφυγε από το σημείο. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο στήθος και το χέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος δράστης είχε συστήσει και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη ένοπλης επίθεσης-απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Η σύλληψη των δύο εκ των δραστών ήταν επεισοδιακή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 03-09-2024, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι 39χρονος πυροβόλησε εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα), και τραυμάτισε ημεδαπό, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα και διέφυγε από το σημείο.

Το θύμα διακομίστηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο στήθος και στο χέρι, ενώ κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν -3- κάλυκες.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη ενώ, όπως προέκυψε, είχε συστήσει και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη ένοπλης επίθεσης-απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Στην εν λόγω οργάνωση είχαν ενταχθεί 23χρονος και 30χρονος (αλλοδαποί), που είχαν ρόλο διακινητών, ενώ, το όχημα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος δράστης στο ανωτέρω περιστατικό είναι ιδιοκτησίας του 30χρονου.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν ο 39χρονος με τον 23χρονο να κινούνται με όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σε σήμα των αστυνομικών δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα.

Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, μάλιστα, συγκρούστηκαν με υπηρεσιακό όχημα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν πεζή, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικώς να τους ακινητοποιήσουν.

Παράλληλα, ο 30χρονος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες και συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με 15 φυσίγγια,

3 κιλά και 139 γραμμάρια κάνναβης,

23.350 ευρώ

πλαστό διαβατήριο,

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,

κινητά τηλέφωνα και

3 οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.