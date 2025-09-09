Η Μαριάνα Πυργιώτη στον Realfm 97,8 για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τον Αλέξη Τσίπρα

Enikos Newsroom

πολιτική

Η Μαριάνα Πυργιώτη στον Realfm 97,8 για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τον Αλέξη Τσίπρα

Για το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ και το πολιτικό τοπίο μίλησε η πολιτική αναλύτρια, Μαριάνα Πυργιώτη στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Είναι ένα πακέτο το οποίο έχει κορμό, δηλαδή θα το θυμόμαστε και του χρόνου. Είναι φοροαπαλλαγές τελεία και παύλα και η εξειδίκευση των φοροαπαλλαγών. Δεν είναι δηλαδή πολυπαραγοντικό, όπως συνήθως είναι η ΔΕΘ. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να αφήσει αποτύπωμα και πάνω σε αυτό ας χτίσουν οι υπόλοιποι», είπε η Μαριάνα Πυργιώτη.

Σε ερώτηση αν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία τρίτη τετραετία η Μαριάνα Πυργιώτη απάντησε: «Εικάζω ότι ο στόχος είναι η τρίτη τετραετία. (…) Θα ήταν περίεργο να κάνεις πρόωρες εκλογές με χαμηλές δημοσκοπήσεις υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία πολύ άνετη. Ποιος θα ήθελε να μπει σε περιπέτειες και να ρισκάρει κοινοβουλευτικά συγκυβερνήσεις. Το θεωρώ αυτοκτονικό και δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τέτοιες τάσεις».

Ερωτηθείσα εάν η ΝΔ προτιμά να έχει ως εκλογικό αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάνα Πυργιώτη τόνισε ότι «προτιμά πολυδιάσπαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου έχει φτάσει το ΠΑΣΟΚ σε ένα Α διψήφιο νούμερο, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο αλλά δεν δείχνει δυναμική. Εάν έρθει ο κύριος Τσίπρας τελειώνει και η δυναμική του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα η πολυδιάσπαση ωφελεί την ΝΔ διότι ακόμη και με πολύ μικρότερο ποσοστό θα παραμένει το πρώτο κόμμα».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Μητσοτάκης: Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία-Τι είπε για μισθούς και φόρους

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στις προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Τι σημαίνει η φράση «εκ του μη όντος» και από πού προέρχεται

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov
περισσότερα
13:23 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Σταματήστε την Τουρκία γιατί επιχειρεί να μπει στα Αμυντικά μέσω ιδιωτικής εταιρείας κράτους-μέλους

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας  Γιώργος Αυτιάς μιλώντας  στην Ολομέλεια  του Ευρωπαϊκού ...
11:43 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστολή Δούκα στον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις – Τι αναφέρει

Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ Γεώργιο Ιωάννου έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με...
11:24 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: «Επιλογή της κυβέρνησης ήταν να προβεί σε μία τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση», είπε ο Πρωθυπουργός

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μ...
07:09 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ο μεγάλος γρίφος της Λιβύης για την Ελλάδα και το πολυεπίπεδο παιχνίδι της Τουρκίας

Η επιχείρηση προσέγγισης της Λιβύης με παράλληλες κινήσεις προς Τρίπολη και Βεγγάζη από Αθήνα ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος