Πέθανε ο πρωτοπόρος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νίκος Λαζαρίδης

Πλήρης ημέρων έφυγε σήμερα από την ζωή ο βραβευμένος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης. Το όραμα του Νίκου Λαζαρίδη για παραγωγή επώνυμου, ποιοτικού κρασιού, που θα μπορεί να ανταγωνίζεται ευθέως γνωστές ετικέτες του εξωτερικού, έβαλε την ευρύτερη περιοχή της Δράμας στο διεθνή οινοποιητικό χάρτη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο στην συστηματική εμπορική οινοποίηση.

Το 1987 με πίστη στην δυναμική του τόπου δημιουργήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη οινοποιία στην Δράμα η οποία εξελίχθηκε στην Nico Lazaridi. Με καταβολές από την Τοσκάνη αλλά και την Μακεδονική γη ο δραστήριος και πρωτοπόρος για την εποχή του Νίκος Λαζαρίδης βασίστηκε σε μια οικογενειακή πορεία με στόχο την παραγωγή αναγνωρισμένων διεθνώς κρασιών με χαρακτήρα και διάρκεια.

Ανάμεσα στις περιοχές της Δράμας, επιλέχθηκε η Αγορά για την ιδανική μορφολογία και το μικροκλίμα της. Εκεί, με θέα το Παγγαίο, το Φαλακρό και το Μενοίκιο όρος ανεγέρθηκε το 1997 το σύγχρονο οινοποιείο. Με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της μακεδονικής γης, το 2000 ιδρύθηκε το ένα νέο οινοποιείο στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του όρους Παγγαίου και της οροσειράς του Συμβόλου.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης νέων εκφράσεων στο κρασί, η Nico Lazaridi στράφηκε στη φημισμένη ελληνική ποικιλία Ξινόμαυρο, εμπλουτίζοντας τη γκάμα της.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η διοίκηση της εταιρείας στον επίσημο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη. Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς. Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του. Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».

19:27 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

