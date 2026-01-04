Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

Σύνοψη από το

  • Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Μανώλη Παντινάκη.
  • Ο Μανώλης Παντινάκης είχε μακρά πορεία στη δημοσιογραφία από τη δεκαετία του ’70, εργαζόμενος σε μεγάλες εφημερίδες. Από το 2003 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, συγγράφοντας σημαντικά βιβλία για την Κρήτη και την Αντίσταση.
  • Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον ΙΝ του Αγίου Παύλου στο Σπήλι Ρεθύμνου. Το ΔΣ της Ένωσης Συντακτών εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Μανώλη Παντινάκη.

Ο Μανώλης Παντινάκης, με παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας από τη δεκαετία του 1970, εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV.

Γεννήθηκε στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το 1977, διακρινόμενος για το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική ματιά του. Από το 2003 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στη Κρήτη, φέρνοντας στο φως ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.

Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητά του συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση.

Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, που συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του Μανώλη Παντινάκη, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί το ΔΣ στην κηδεία και να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, από τον ΙΝ του Αγίου Παύλου, στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

