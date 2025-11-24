Περιπέτεια υγείας για τον Άκη Τσελέντη – «50 ημέρες στο νοσοκομείο, σε ένα κρεβάτι»»

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας είχε ο Άκης Τσελέντης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Ο γνωστός σεισμολόγος αναφέρει ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για περίπου 50 ημέρες «ακίνητος σε ένα κρεβάτι» όπως περιγράφει χαρακτηριστικά.

Αν και δεν θέλησε να μοιραστεί το πρόβλημα υγείας του, ο Άκης Τσελέντης έδωσε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς και αναφέρθηκε στον καθηγητή Παναγιώτη Βαρώτσο που ήταν δίπλα του.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη για τη νοσηλεία του

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το κενό των αναρτήσεων μου…

Πολλές τις είχα ανεβάσει στο FB αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα. Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε. Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου», έγραψε ο Άκης Τσελέντης δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του Έλληνα φυσικού.