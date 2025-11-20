Πειραιάς: 34χρονος απείλησε, έβρισε και γρονθοκόπησε οδηγό ταξί – Προκάλεσε ζημιές στο όχημα και επιτέθηκε σε αστυνομικούς 

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 34χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο 34χρονος εισήλθε σε ταξί με οδηγό 51χρονο ημεδαπό και απαίτησε από αυτόν να τον μεταφέρει στον προορισμό του.

Όταν ο οδηγός αρνήθηκε τη μεταφορά του, καθώς το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο από έτερο πελάτη μέσω εφαρμογής, ο δράστης τον απείλησε, τον εξύβρισε, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κορύφωσε την επιθετική του συμπεριφορά γρονθοκοπώντας τον.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά την ακινητοποίησή του επέδειξε σε βάρος τους επιθετική συμπεριφορά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.