Πάτρα: Προσαγωγές από την Αστυνομία μετά τη φονική συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης

Σύνοψη από το

  • Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα και υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η φονική συμπλοκή προκλήθηκε από παρεξήγηση μεταξύ δύο παρεών σε νυχτερινό κέντρο, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος.
  • Έχουν ήδη προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών άτομα που βρίσκονταν στο κέντρο διασκέδασης την στιγμή της συμπλοκής, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους μάρτυρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας, ηλικίας 31 ετών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του, ερευνά η Αστυνομία, αναμένοντας ταυτόχρονα το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας παρεξηγήθηκαν για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ο 31χρονος, ο οποίος στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας εξέπνευσε και αμέσως μετά ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών άτομα που βρίσκονταν στο κέντρο διασκέδασης την στιγμή της συμπλοκής, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα που ήσαν παρόντα την ώρα του επεισοδίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη μαγνησίου: Μάτια που τρεμοπαίζουν και άλλα 3 σημάδια

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

Euronext Athens: Τα 10+1 ρεκόρ του 2025 – Οι αποδόσεις των μετοχών

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 απο κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:15 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κορινθία: Νεκρός σε τροχαίο 89χρονος – Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Εκτροπή αυτοκινήτου με θανάσιμο τραυματισμό το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου 2026 στην Κ...
11:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Έβρος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν σε οικισμούς του Έβρου, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Φερών κα...
11:23 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια: Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύσ...
10:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νέα Σμύρνη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Εξετάζεται και το σενάριο του εμπρησμού

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι