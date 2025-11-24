Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάτρα,

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης στην Πάτρα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 16χρονος πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στις 9 το πρωί αλλά η διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος στο κτίριο των Δικαστηρίων. Ο 16χρονος θα οδηγηθεί σε φυλακές ανήλικων.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατήγγειλε πως ο 16χρονος την βίασε στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το  περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο 16χρονος, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η ίδια, ασκώντας της βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σημειώνεται ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.

