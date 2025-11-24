Μέγαρα: Ανήλικοι έκλεβαν και αποσυναρμολογούσαν δίκυκλα – Χειροπέδες στους δύο 14χρονους

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι έκλεβαν δίκυκλα και τα αποσυναρμολογούσαν, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων το πρωί της Παρασκευής (21/11) σε οικισμό των Μεγάρων.

Οι ανήλικοι φαίνεται πως είχαν ως ορμητήριο τον οικισμό και η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων.

Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν εντός του οικισμού σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους, αφού πρώτα τα αποσυναρμολογούσαν.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.

Μέχρι στιγμής, από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.