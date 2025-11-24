Ισραήλ: «Ένας από τους κακοποιητές μου μου πρότεινε να γυρίσουμε ταινία πορνό» λέει πρώην όμηρος της Χαμάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης από πρώην Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς, με τον Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ να εξομολογείται ότι ένας από τους κακοποιητές του του πρότεινε να γυρίσουν μαζί μια πορνογραφική ταινία.

Ο 23χρονος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ περιέγραψε πρόσφατα τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων αιχμαλωσίας του από την Χαμάς, πριν απελευθερωθεί μαζί με άλλους ομήρους από τη Γάζα τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12, ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ περιέγραψε πώς ένας από τους βασανιστές του τον οδήγησε με δεμένα μάτια σε ένα δωμάτιο και του είπε χλευαστικά: «Έχεις καιρό να δεις κορίτσια, έτσι; Θέλεις να δεις πορνό; Θέλεις να γυρίσουμε μια ταινία πορνό;»

Η ομηρία του Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το φεστιβάλ μουσικής Nova. Την ίδια ημέρα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον απεικόνιζε δεμένο μέσα σε τούνελ στη Γάζα.

Παρέμεινε κρατούμενος για 739 ημέρες και απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

Η οικογένειά του έχει αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του επιτρεπόταν να κάνει ντους μόνο μία φορά τον μήνα, χρησιμοποιώντας έναν κουβά.

Καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης

Πολλοί ακόμη πρώην όμηροι έχουν κάνει αντίστοιχες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν ή έγιναν μάρτυρες κατά την κράτησή τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η απελευθερωμένη όμηρος Aviva Siegel δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι οι απαγωγείς της κακοποίησαν σεξουαλικά πολλά από τα κορίτσια με τα οποία κρατούνταν στη Γάζα, ενώ ο σύζυγός της, Keith, περιέγραψε πως υπέστη απομόνωση και ταπείνωση.

«Μια μέρα, ένα από τα κορίτσια πήγε στην τουαλέτα και όταν γύρισε, έτρεμε», είπε η Siegel.

Μιλώντας στην Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη, οι πρώην όμηροι παρουσίασαν λεπτομέρειες για τις κακοποιήσεις που υπέστησαν κατά την αιχμαλωσία τους από τη Χαμάς. «Έπειτα από λίγο, μας είπε ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς άγγιξε όλο της το σώμα και έκανε ό,τι ήθελε», συνέχισε.


Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο όμηρος Rom Braslavski δήλωσε σε συνέντευξή του στο Channel 13 ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τους δεσμοφύλακές του στη Γάζα, οι οποίοι τον έγδυσαν, τον έδεσαν και τον άφησαν σκόπιμα νηστικό.


Με πληροφορίες από: New York Post, Haaretz, Jerusalem Post

