Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού έπειτα από φωτιά δίπλα στις γραμμές

Φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα (2/9) δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το τρένο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα, σύμφωνα με το pelop.gr.

Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

09:47 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

