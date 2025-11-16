Πάτρα: 16χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό σε κεντρική πλατεία – Αναζητείται ένας 17χρονος 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: 16χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό σε κεντρική πλατεία – Αναζητείται ένας 17χρονος 

Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, το 17o μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία, με το νέο συμβάν παραβατικότητας να εντείνει τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της νεανικής παραβατικότητας στην περιοχή.

Ο 16χρονος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Αναζητείται ο 17χρονος

Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις Αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, ναρκωτικά και άλλες παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη Δυτική Ελλάδα, αλλά συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

111χρονος αποκαλύπτει πώς το κρασί και τα γλυκά τον βοήθησαν να γίνει αιωνόβιος

Περπάτημα: Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος για να έχετε όλα τα οφέλη

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ: Νέες πληροφορίες για τους οφειλέτες

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Εξερευνητές μπήκαν σε «τρύπα προς την κόλαση» και έπαθαν σοκ με όσα ανακάλυψαν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία εκκλησία σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:41 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Νέο μοντέλο διαχείρισης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι στα βιολογικά

Στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναφέρεται ο Γενικός Γρα...
09:12 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Αύξηση στις υιοθεσίες τον τελευταίο χρόνο – «Έχω βιώσει ένα θαύμα όλο αυτό τον καιρό» λέει 48χρονος μονογονέας 

Εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, βρίσκουν μια μόνιμη και ασφαλή οικογένεια, καταφέρνοντας να ξεφ...
08:21 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: «Αστακός» η Αθήνα με 5.000 αστυνομικούς, drone και ελικόπτερα – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από χθες Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου...
07:53 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι για την επίσκεψη Ζελένσκι 

Σε αυστηρό κλοιό ασφαλείας μπαίνει για σήμερα Κυριακή η Αθήνα, λόγω της άφιξης του Ουκρανού πρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα