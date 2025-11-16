Ο Δικαστής: Το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως μυστικά από το παρελθόν – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Δικαστής: Το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως μυστικά από το παρελθόν – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δυνατή η συνέχεια της σειράς “Ο Δικαστής” που έρχεται αυτή την Κυριακή και τη Δευτέρα στις 22 :30 στον Αντ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 6

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) φυγαδεύεται από τον Δικαστή (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) με έναν όρο: Να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον εμπιστευτεί.

Παράλληλα, η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) παίρνει αναβολή στο Αυτόφωρο, ενώ ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βουλιάζει στις ενοχές, για όλο αυτό που συμβαίνει στον Τάσο (Κωνσταντίνος Ζωγράφος).

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για το τροχαίο του γιου του, ενώ την ίδια στιγμή και ο άλλος του γιός, ο Αντώνης (Νίκος Κοσώνας), μέσα απ’ τη φυλακή, ετοιμάζει σχέδιο εκδίκησης για ό,τι συνέβη στον αδελφό του.

Κι ενώ η έρευνα για το τροχαίο αποκαλύπτει καινούργιους υπόπτους, το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως ιστορίες και εκκρεμότητες από το παρελθόν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 7

Η αποκάλυψη πως ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου (Γιώργος Χρανιώτης), κατευθύνουν προς τα εκεί την οργή του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς), που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης).

Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) που πιέζεται έντονα από την Όλγα (Μαρία Αποστολακέα), αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του (Γιώργος Κωνσταντίνου), όπου κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) χρωστάει μια απάντηση στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος).

Στη συνάντησή τους, θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.

 Δείτε το τρέιλερ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

111χρονος αποκαλύπτει πώς το κρασί και τα γλυκά τον βοήθησαν να γίνει αιωνόβιος

Περπάτημα: Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος για να έχετε όλα τα οφέλη

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ: Νέες πληροφορίες για τους οφειλέτες

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Εξερευνητές μπήκαν σε «τρύπα προς την κόλαση» και έπαθαν σοκ με όσα ανακάλυψαν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία εκκλησία σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
06:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

Σήμερα με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Αγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευ...
05:46 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 16/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 16/11/2025.
05:43 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα