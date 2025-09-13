Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να κλέψει χρήματα και κοσμήματα – Για πρώτη φορά η ακούγεται φωνή του δράστη

Διαστάσεις μάστιγας τείνουν να πάρουν οι απάτες από επιτήδειους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να βρουν ευκαιρία και να εισβάλουν σε σπίτια για να αφαιρέσουν χρήματα και τιμαλφή.

Μια τέτοια περίπτωση φέρνει στο φως της δημοσιότητας το STAR, με ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου περιγράφεται ο τρόπος δράσης ενός άνδρα που έκανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΕΗ για να κλέβει από σπίτια, κυρίως ηλικιωμένων, χρήματα και κοσμήματα.

Μάλιστα, στην τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με ένα από τα θύματά του ακούγεται καθαρά, για πρώτη φορά, η φωνή του δράστη.

Με την πρόφαση ότι διενεργεί έλεγχο στις ηλεκτρικές συσκευές, κέρδισε την εμπιστοσύνη των θυμάτων του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η φωνή του δράστη, ο οποίος έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά, προκειμένου να περιοριστεί η δράση τέτοιων απατεώνων.

Στα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα ακούγεται ο δράστης να προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες για το σπίτι και τη διαρρύθμισή του ρωτώντας μάλιστα και για τις συσκευές που περιέχονται μέσα στο σπίτι.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Με αφορμή τη σωρεία υποθέσεων παρόμοιων περιπτώσεων απάτης ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του. Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Τι πρέπει να προσέχετε

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Δεν ζητεί ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.

Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθεί ο πολίτης παρόμοια κλήση, τότε:

δεν θα πρέπει να κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία.

δεν θα πρέπει να προγραμματίσει καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000».