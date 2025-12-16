ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως και οι υπόλοιποι πέντε που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι.

Της Άννας Κανδύλη

Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ στον καθένα

Οι απολογίες των υπόλοιπων 8 που συνελήφθησαν θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο.

Τι υποστήριξε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ελεύθερη με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας, επικαλούμενη την ηλικία της και την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία, ενώ, όπως ανέφερε, είχε αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεών της στα παιδιά της.

Ελεύθερη με την ίδια εγγυοδοσία είχε αφεθεί νωρίτερα και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και την Πέμπτη.