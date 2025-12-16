ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ, Συλληφθέντες, Ανακριτή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως και οι υπόλοιποι πέντε που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι.

Της Άννας Κανδύλη

Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ στον καθένα

Οι απολογίες των υπόλοιπων 8 που συνελήφθησαν θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο.

Τι υποστήριξε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ελεύθερη με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας, επικαλούμενη την ηλικία της και την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία, ενώ, όπως ανέφερε, είχε αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεών της στα παιδιά της.

Ελεύθερη με την ίδια εγγυοδοσία είχε αφεθεί νωρίτερα και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και την Πέμπτη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:52 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών 

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ) σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες, τακτικής και ...
22:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Εξιτήριο πήρε η 14χρονη μαθήτρια που μαχαιρώθηκε από την 16χρονη σε σχολείο – «Θέλω να βοηθήσω το παιδί, έχει μπλέξει με κακές παρέες»

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην 16χρονη μαθήτρια που μ...
22:22 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – ΦΩΤΟ 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την περιοχή των Κάτω Πατησίω...
22:17 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία που είχε ακινητοποιηθεί στον Δομοκό  

Η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από το Λιανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με 93 λεπτά καθυστέρησ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα