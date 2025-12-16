Ύπνος: Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο λάθος για το βιολογικό ρολόι σας, σύμφωνα με ειδικό

Σύνοψη από το

  • Οι ειδικοί στον ύπνο τονίζουν ότι το “κλειδί” για την καταπολέμηση της εξάντλησης είναι η κανονικότητα του ύπνου, όχι μόνο η διάρκειά του. Το πρωινό ξύπνημα σε διαφορετικές ώρες μπορεί να διαταράξει σοβαρά το βιολογικό σας ρολόι.
  • Η επιστήμονας ύπνου Hannah Shore εξηγεί ότι «διατηρώντας σταθερή την ώρα του ύπνου σας, το σώμα σας θα αρχίσει να γνωρίζει πότε να παράγει τις σωστές ορμόνες την κατάλληλη ώρα της ημέρας, καθιστώντας ευκολότερο τόσο να κοιμηθείτε όσο και να ξυπνήσετε».
  • Αν και ιδανικά πρέπει να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα, η ειδικός συμβουλεύει να επιλέξετε την σταθερή ώρα αφύπνισης. Όπως τονίζει, «εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι, ξεκινήστε ξυπνώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα».
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Οι ειδικοί στον ύπνο επισημαίνουν ότι το “κλειδί” για την καταπολέμηση της εξάντλησης δεν είναι μόνο η διάρκεια του ύπνου, αλλά και η κανονικότητά του. Η επιστήμονας ύπνου Hannah Shore τονίζει τη ζωτική σημασία της σταθερότητας του κιρκάδιου ρυθμού. Μάθετε ποια απλή, αλλά κρίσιμη συνήθεια πρέπει να τηρείτε για να εξασφαλίσετε ποιοτική ξεκούραση και ενέργεια κάθε μέρα.

Το χειρότερο λάθος στον ύπνο για το βιολογικό σας ρολόι, σύμφωνα με ειδικό

Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει ότι οι οκτώ ώρες ύπνου είναι ιδανικές για ένα ξεκούραστο σώμα και μυαλό. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών υποστηρίζει ότι η διατήρηση του κιρκάδιου ρυθμού σε τάξη είναι πιο κρίσιμη για την αποφυγή της εξάντλησης κατά τη διάρκεια της μέρας.

Η Hannah Shore, επιστήμονας ύπνου στην Mattress Online, συμφωνεί ότι η διατήρηση της αρμονίας με το «βιολογικό σας ρολόι» είναι σημαντική για να νιώθετε ξεκούραστοι. Γι’ αυτό, όπως τονίζει, είναι σημαντικό να αποφεύγετε τις αλλαγές στην ώρα που ξυπνάτε. Το πρωινό ξύπνημα σε διαφορετικές ώρες μπορεί να διαταράξει το βιολογικό σας ρολόι.

Γιατί πρέπει να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε πρωί

«Το σώμα μας λειτουργεί με πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς που ρυθμίζουν τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης», εξηγεί η Shore. Όταν είμαστε ξύπνιοι, το σώμα μας παράγει ορμόνες εγρήγορσης, όπως η κορτιζόλη, για να μας κρατήσει σε εγρήγορση και δραστήριους. Όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας παράγει ορμόνες ύπνου, όπως η μελατονίνη, για να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε.

Ωστόσο, η ειδικός προσθέτει ότι αυτές οι ορμόνες δεν μπορούν να παραχθούν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε αν το σώμα σας παράγει ενεργά ορμόνες εγρήγορσης. «Διατηρώντας σταθερή την ώρα του ύπνου σας, το σώμα σας θα αρχίσει να γνωρίζει πότε να παράγει τις σωστές ορμόνες την κατάλληλη ώρα της ημέρας, καθιστώντας ευκολότερο τόσο να κοιμηθείτε όσο και να ξυπνήσετε», δηλώνει η Shore.

Μάλιστα, ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η κανονικότητα του ύπνου είναι «κρίσιμη» και για την ψυχική υγεία.

Τι είναι πιο σημαντικό: Να πηγαίνετε για ύπνο ή να ξυπνάτε την ίδια ώρα;

Ιδανικά, θα πρέπει να κοιμάστε και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Αλλά αν πρέπει να επιλέξετε μόνο ένα από τα δύο, η Shore συμβουλεύει να επιλέξετε την σταθερή ώρα αφύπνισης. «Εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι, ξεκινήστε ξυπνώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα», λέει η ειδικός.

Ο λόγος είναι ότι είναι «ευκολότερο να ξυπνήσετε τον εαυτό σας παρά να τον αναγκάσετε να κοιμηθεί». Και αυτό ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα!

