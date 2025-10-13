ΟΠΕΚΕΠΕ – Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι που απειλούν με κινητοποιήσεις – «Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα στολιστεί στις εθνικές οδούς»

ΟΠΕΚΕΠΕ – Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι που απειλούν με κινητοποιήσεις – «Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα στολιστεί στις εθνικές οδούς»

Σε θηλιά στον λαιμό των αγροτοκτηνοτρόφων έχουν μετατραπεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων καθώς δεν παίρνουν πλέον επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, ενώ βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελεγκτών καταγγέλλει ότι δέχτηκε απειλές και προπηλακισμό από κτηνοτρόφο της Κρήτης – «Τρόμαξαν τα ζώα και ποδοπατήθηκαν» απαντά η δικηγόρος του

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αγροκτηνοτρόφοι απειλούν να κατέβουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αν οι επιδοτήσεις κι οι αποζημιώσεις δεν δοθούν από το κράτος.

«Δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε»

«Δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι πληρωμές, δεν χωράει καμιά καθυστέρηση, θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν αντέχουμε άλλο μέσα σε αυτή τη μάχη, μέσα σε αυτόν τον πόλεμο που ζούμε, να βλέπουμε παράσιτα να εισβάλλουν και να καταχράζονται τα χρήματα των παραγωγών», δηλώνει ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος Ομοσποδνίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

«Να δουν ποιοι είναι πραγματικά οι παραγωγοί που παράγουν, ποιοι κόβουν γάλα ποιοι παίρνουν ζωοτροφές και να πληρωθούν. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι κτηνοτρόφοι γιατί πληρώνονται; Αυτά πρέπει η κυβέρνηση να τα κάνει, όχι εμείς. Αναρωτιόμαστε όλοι εδώ στην Κρήτη… Πού είναι οι βουλευτές μας να πάρουν θέση;», λέει ο Κωνσταντίνος Φρογκάκης, μέλος Δ.Σ. Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι, δεν αποκλείεται φέτος να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τον πολιτικό χειρισμό του θέματός τους.

«Είναι σχεδόν δεδομένο φέτος ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα σπίτια των αγροτών δεν θα στολιστεί στα σαλόνια τους, αλλά θα στολιστεί στις εθνικές οδούς και πάνω στα τρακτέρ», δηλώνει από την πλευρά του ο Σωκράτης Αλαφτείρας, εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν με τις επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία.

Πολιτική «κόντρα» για τις πληρωμές

Στις πληρωμές των αγροτών αναφέρθηκαν και τα κόμματα.

«Σύντομα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές και θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους», δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ήξεραν το σκάνδαλο, ενημέρωναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφήνουν και τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει: «Ο part time αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμης, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στην Αθήνα, στην έδρα του Οργανισμού… όταν παρίσταται ανάγκη και του οποίου η οικογένεια επιδοτείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραμένει κανονικά στη θέση του».

«Η Νέα Δημοκρατία ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει λύση στον πρωτογενή τομέα. Θέλει να τον εξαφανίσει», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ανησυχία στην κυβέρνηση»

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, «στην κυβέρνηση υπάρχει μια ανησυχία ότι οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου μπορεί να σημαδευτούν από τις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων ιδιαίτερα στα επαρχιακά κέντρα. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου, ώστε να καταβληθούν πριν τις 28 Οκτωβρίου τα 63 εκατομμύρια ευρώ για τις ζωοτροφές, τα λεφτά δηλαδή που χρησιμοποιούνται τώρα, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τα ζώα κλεισμένα στα μαντριά».

«Υυπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μεταφέρει ένα αγροτικό αίτημα, και στο υπουργείο Οικονομικών. Κι αυτό, γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει τα χρήματα αυτά να είναι ακατάσχετα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος τα λεφτά να δοθούν από το κράτος με το ένα χέρι και να έρθει η Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να τα πάρουν από το άλλο» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

23:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

