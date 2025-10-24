ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 κατηγορούμενοι (από τους 37 συνολικά), που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη 

Ένας ακόμη που ήταν να απολογηθεί σήμερα πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησαν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάβουν επιδοτήσεις.

Ελεύθερη με όρους μία έγκυος – Τι υποστήριξε

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, πρώτη ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η έγκυος γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ενας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια, όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη», φέρεται να ισχυρίστηκε η έγκυος.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να είχαν περιορισμένο ρόλο στην Οργάνωση με επιδοτήσεις μικρών ποσών ύψους 500 έως 1.000 ευρώ.

 

