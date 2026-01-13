Οι πρώτες δηλώσεις αγροτών μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Κάναμε το καθήκον μας» – «Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο»

Για συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα έκαναν λόγο αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μανώλης Ορφανουδάκης, αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Νομού Ηρακλείου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «κάναμε το καθήκον μας, το κλίμα ήταν καλό και τώρα το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Λέγγας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Κινητοποιήσεων στον κόμβο του Κιάτου, είπε ότι «δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές» και πως «όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού».

Μανώλης Ορφανουδάκης: Το καθήκον μας το κάναμε, το μπαλάκι βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Νομού Ηρακλείου δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου τα εξής:

«Το καθήκον μας το κάναμε. Αναφέραμε όλες τις ιδιαιτερότητες τη θερμοκηπιακής καλλιέργειας της Κρήτης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, νομίζω ότι θα βγει κάτι θετικό από αυτό. Εξειδικεύσαμε τα προβλήματα και με μεγάλο ενδιαφέρον τα άκουσαν ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του».

Απαντώντας στις επικρίσεις συναδέλφων του που τους χαρακτήρισαν «πρόθυμους», ο κ. Ορφανουδάκης απάντησε ότι «το πρόθυμος δεν είναι κακό. Εμείς συζήτηση ζητούσαμε και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση».

Μάρκος Λέγγας: Οι λύσεις δίνονται μέσα από τον διάλογο

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, Μάρκος Λέγγας τόνισε από την πλευρά του τα εξής:

«Συμμετείχαμε σήμερα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα ήθελα να πω μια σκληρή αλήθεια, ότι δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές και όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από έναν διάλογο και αυτό κάναμε σήμερα. Εμείς, ως Κορινθία έναν μήνα πριν καταθέσαμε προτάσεις 60 σελίδων, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Δυστυχώς τα media δεν τις έχουν λάβει υπόψιν τους, προβάλλουν άλλους αγροτοπατέρες. Στη διάθεσή σας να τις πάρετε. Σήμερα τις ξανασυζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ο δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μια διάρκεια συζητήσεων 3μιση ωρών που είχαμε μέσα, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάει ένας διάλογος και στη Βουλή και σε αυτό θα συμμετέχουν και θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μπλόκα ή όχι. Αυτό που θέλω να εκφράσω και να πω είναι ότι ο διάλογος δίνει λύσεις. Δεν εκπροσωπούμε απλά τους αγρότες, εκπροσωπούμε οικογένειες ολόκληρες και δεν κρυβόμαστε από πίσω».