Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης σε είσοδο πολυκατοικίας στο Καματερό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στην οδό Αντιγόνης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Στις Φιλιππίνες θα μεγαλώσει η μικρή Λυδία μαζί με τους γονείς της αδικοχαμένης Καρολάιν, την οποία δολοφόνησε ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στα Γλυκά Νερά.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δολοφονία της 19χρονης από τον σύζυγό της, ο πατέρας της Ντέιβιντ Κράουτς, τόνισε πως επικεντρωθεί στην ανατροφή της εγγονής του, η οποία «είναι πλέον χωρίς» γονείς.

Ο 79χρονος Ντέιβιντ Κράουτς δήλωσε στον Guardian ότι φεύγει από την Ελλάδα για να φροντίσει την κόρη της Καρολάιν στις Φιλιππίνες «μακριά από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο». Μάλιστα -όπως είπε- μιλάει δημόσια για τελευταία φορά.

«Το μόνο μου καθήκον τώρα είναι να φροντίσω την κόρη της, τη Λυδία, η οποία είναι τώρα χωρίς μητέρα και πατέρα, και να διασφαλίσω ότι θα ανατραφεί όπως θα την είχε αναθρέψει η μητέρα της. Αυτό μπορώ να το κάνω μόνο στις Φιλιππίνες, μακριά από την κακοήθη παρουσία του πατέρα της και των παππούδων της (από τη μεριά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου)» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Father of woman killed by husband in Greece to take granddaughter ‘far away’ https://t.co/E2QOhuRAxS pic.twitter.com/qB5V5NrQaJ

— Guardian news (@guardiannews) April 10, 2023