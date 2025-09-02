Νέες υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΕΠ
ΚΕΠ

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες για διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα μέσω της υποδομής του gov.gr.

Οι νέες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, με στόχο τη διευκόλυνση όλων των πολιτών. Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από τα ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν διαθέτουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν μέρος του συνεχιζόμενου έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ, η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.

Οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

  1. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
  2. Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
  3. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
  4. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  5. Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ
  6. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:

  • Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Πιστοποιητικά υγείας από τους γιατρούς, τα οποία ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση της Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης

Η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ψηφιοποίησή τους καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω ΚΕΠ και η ψηφιακή διαβίβαση και διεκπεραίωσή τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 13 Περιφερειών της χώρας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το μήκος του αντίχειρα σας να δείξει πόσο μεγάλος είναι ο εγκέφαλος σας; Τι λέει νέα μελέτη;

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για όσους δεν τα πλήρωσαν το 2020 ενόψει παραγραφής – Πότε θα επιβληθούν πρόστι...

Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο

Τι σημαίνει η φράση «χάριτι θεία» και από πού προέρχεται

Το θεώρημα των πιθανοτήτων απέκτησε κβαντική αναβάθμιση έπειτα από 250 χρόνια
περισσότερα
13:01 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται από χθες (01/09), ο διασώστης...
12:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κατερίνη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός ένας 61χρονος

Νεκρός ανασύρθηκε χθες (01/09) το πρωί ένας 61χρονος οδηγός έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτω...
12:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Tροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Νεκρός ο οδηγός της

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (2/9) το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητ...
12:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Στα λευκά «ντύθηκε» ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία του 18χρο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix