Μηχανική βλάβη στο πλοίο της γραμμής Λαύριο-Άγιος Ευστράτιος-Λήμνος-Kαβάλα – Ταλαιπωρία για 113 επιβάτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δεμένα πλοία

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο “Super Star” στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον ‘Αγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο αναμένεται να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση της γραμμής, εφόσον απαιτηθεί.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

