Μετρό: Αλλαγές στην γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα, νέες ώρες αναχώρησης

Σύνοψη από το

  • Από σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
  • Η ρύθμιση θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη, με τους συρμούς της Γραμμής 2 να κινούνται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό». Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός μόνο για τη Γραμμή 3.
  • Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης», η οποία θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό: Αλλαγές στην γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα, νέες ώρες αναχώρησης

Από σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα λήξης λειτουργίας.

Η αλλαγή οφείλεται στη νέα φάση του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός μόνο για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η νέα ρύθμιση θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη, και οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

  • Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25
    (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού-Φιξ στις 21:43 και από Νέο Κόσμο στις 21:44).
  • Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25
    (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού-Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41 και από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από την ίδια ημερομηνία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης», η οποία θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή Χ15 θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

  • Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης:
    «Πανεπιστήμιο» (οδός Σίνα), «Στάση Σύνταγμα» (Βασιλίσσης Αμαλίας, πλατεία Συντάγματος), «Στάση Ακρόπολη» (Βασιλίσσης Αμαλίας), «Στάση Φιξ» (οδός Καλλιρρόης, στο ύψος της στάσης Τραμ), «Στάση Νέος Κόσμος» (οδός Αμβροσίου Φραντζή) και «Στάση Άγιος Ιωάννης» (οδός Κασομούλη).
  • Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:
    «Στάση Άγιος Ιωάννης» (οδός Κασομούλη), «Στάση Νέος Κόσμος» (οδός Αμβροσίου Φραντζή), «Στάση Φιξ» (οδός Συγγρού), «Στάση Ακρόπολη» (οδός Συγγρού), «Στάση Σύνταγμα» (Βασιλίσσης Αμαλίας) και «Πανεπιστήμιο – Τέρμα Αποβίβασης» (οδός Πανεπιστημίου, μεταξύ Σίνα και Κοραή).

Η ΣΤΑΣΥ τονίζει: «Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας. Κρίνονται, ωστόσο, αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα