Μετρό: Αλλαγές στην γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα, νέες ώρες αναχώρησης

Από σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα λήξης λειτουργίας.

Η αλλαγή οφείλεται στη νέα φάση του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός μόνο για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η νέα ρύθμιση θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη, και οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25

(από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού-Φιξ στις 21:43 και από Νέο Κόσμο στις 21:44).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25

(από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού-Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41 και από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από την ίδια ημερομηνία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης», η οποία θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή Χ15 θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης:

«Πανεπιστήμιο» (οδός Σίνα), «Στάση Σύνταγμα» (Βασιλίσσης Αμαλίας, πλατεία Συντάγματος), «Στάση Ακρόπολη» (Βασιλίσσης Αμαλίας), «Στάση Φιξ» (οδός Καλλιρρόης, στο ύψος της στάσης Τραμ), «Στάση Νέος Κόσμος» (οδός Αμβροσίου Φραντζή) και «Στάση Άγιος Ιωάννης» (οδός Κασομούλη).

Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:

«Στάση Άγιος Ιωάννης» (οδός Κασομούλη), «Στάση Νέος Κόσμος» (οδός Αμβροσίου Φραντζή), «Στάση Φιξ» (οδός Συγγρού), «Στάση Ακρόπολη» (οδός Συγγρού), «Στάση Σύνταγμα» (Βασιλίσσης Αμαλίας) και «Πανεπιστήμιο – Τέρμα Αποβίβασης» (οδός Πανεπιστημίου, μεταξύ Σίνα και Κοραή).

Η ΣΤΑΣΥ τονίζει: «Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας. Κρίνονται, ωστόσο, αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».