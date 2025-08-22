Meteo: Αυξήθηκε σημαντικά η θερμοκρασία εδάφους σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα μετά τις πυρκαγιές – Τι αποκαλύπτουν τα δορυφορικά δεδομένα

Σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που πραγματοποίησε η ομάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Landsat-9 αξιοποιήθηκαν για τη σύγκριση δύο χρονικών στιγμών με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: πριν από τις πυρκαγιές, στις 27 Ιουλίου 2025, και μετά τις πυρκαγιές, στις 20 Αυγούστου 2025. Η σύγκριση αποκαλύπτει σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία επιφάνειας του εδάφους.

Αύξηση έως και 12 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία εδάφους στις καμένες εκτάσεις

Ενώ σε αρκετές περιοχές παρατηρήθηκαν ήπιες διαφορές 1-2 βαθμούς Κελσίου (οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με φυσικές διακυμάνσεις του καιρού), στις καμένες εκτάσεις οι θερμοκρασίες εκτοξεύθηκαν. Στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, καταγράφηκε αύξηση έως και 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πάτρα η θερμοκρασία του εδάφους ήταν 8 με 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με τις μετρήσεις πριν την πυρκαγιά.

Η απώλεια της δασικής βλάστησης φαίνεται να επηρεάζει έντονα την ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση, που ενδέχεται να επηρεάσει και το τοπικό μικροκλίμα.

Αν και οι μετρήσεις αφορούν την επιφάνεια του εδάφους, οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανό να καταγράφονται και διαφορές στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στο έδαφος, έστω και μικρότερης έντασης.

Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκαλούν μόνο άμεσες καταστροφές στη βλάστηση και το περιβάλλον, αλλά αφήνουν πίσω τους θερμικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο μικροκλίμα και την οικολογική ισορροπία της περιοχής.