Meteo: Αυξήθηκε σημαντικά η θερμοκρασία εδάφους σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα μετά τις πυρκαγιές – Τι αποκαλύπτουν τα δορυφορικά δεδομένα

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που πραγματοποίησε η ομάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Landsat-9 αξιοποιήθηκαν για τη σύγκριση δύο χρονικών στιγμών με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: πριν από τις πυρκαγιές, στις 27 Ιουλίου 2025, και μετά τις πυρκαγιές, στις 20 Αυγούστου 2025. Η σύγκριση αποκαλύπτει σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία επιφάνειας του εδάφους.

Αύξηση έως και 12 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία εδάφους στις καμένες εκτάσεις

Ενώ σε αρκετές περιοχές παρατηρήθηκαν ήπιες διαφορές 1-2 βαθμούς Κελσίου (οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με φυσικές διακυμάνσεις του καιρού), στις καμένες εκτάσεις οι θερμοκρασίες εκτοξεύθηκαν. Στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, καταγράφηκε αύξηση έως και 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πάτρα η θερμοκρασία του εδάφους ήταν 8 με 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με τις μετρήσεις πριν την πυρκαγιά.

Η απώλεια της δασικής βλάστησης φαίνεται να επηρεάζει έντονα την ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση, που ενδέχεται να επηρεάσει και το τοπικό μικροκλίμα.

Αν και οι μετρήσεις αφορούν την επιφάνεια του εδάφους, οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανό να καταγράφονται και διαφορές στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στο έδαφος, έστω και μικρότερης έντασης.

Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκαλούν μόνο άμεσες καταστροφές στη βλάστηση και το περιβάλλον, αλλά αφήνουν πίσω τους θερμικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο μικροκλίμα και την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Εικόνα 1. Διαφορά θερμοκρασίας εδάφους πάνω από την περιοχή της Πάτρας κατά την 27/07/2025 με 20/08/2025. Πηγή δεδομένων: USGS / Landsat-9. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
17:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Καρδίτσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) για φωτιά στην Κρύα Βρύσ...
16:52 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κώστας Σαμαράς: «Τίποτα δεν είναι ίδιο» – Η συγκινητική ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια χωρίς την αδελφή του, Λένα

Μία συγκινητική ανάρτησή του, με μία φωτογραφία του ίδιου με την αδελφή του, Λένα Σαμαρά, που ...
16:45 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος δράστης, έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία

Άφαντος παραμείνει ο 40χρονος άνδρας που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια ...
16:23 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Λαμία: Εφιαλτικές στιγμές για 62χρονο που δέχτηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο – Για σχεδόν 10 λεπτά δεν τον άφηνε να φύγει

Περίπου δέκα λεπτά απόλυτου τρόμου έζησε ένας 62χρονος στο Λιανοκλάδι στην Λαμία, όταν δέχθηκε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο