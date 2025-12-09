Μαρία Καρυστιανού: Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Η Κομισιόν ήξερε την έλλειψη τηλεματικού αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα

Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία βρέθηκε για τέταρτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσει εκ μέρους των οικογενειών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η κ. Καρυστιανού, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων, έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, στην οποία παρευρέθηκε επίσης ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος.

Στην ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού κατηγόρησε ευθέως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας πως γνώριζε για τις σοβαρές ελλείψεις που υπήρχαν, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των Ευρωπαίων επιβατών.

Η κριτική της δεν περιορίστηκε μόνο εκεί. Όπως είπε, ευθύνες έχουν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, αλλά και ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, τονίζοντας πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε τις ελλείψεις αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τηρήσει την ασφαλή μεταφορά των Ευρωπαίων επιβατών».

Με έντονο τόνο, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να παρακαλέσω. Βρίσκομαι ως Ευρωπαίος πολίτης, αυστηρά φορολογούμενοι και απαιτώ δημοκρατία. Καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστω και με καθυστέρηση 2,5 ετών, να κάνει τη δουλειά της. Να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Να τηρήσει τον κανονισμό της. Να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή της».

Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αργεί όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές.

