Λουτράκι: Δικογραφία σε βάρος 41χρονου που άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών μέσα σε 3 μήνες

Ούτε μία ούτε δύο αλλά… 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών είχε διαπράξει ένας 41χρονος αλλοδαπός στο Λουτράκι, που άνοιγε αποθήκες και υπόγεια σπιτιών αφαιρώντας χρήματα, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, που περιλαμβάνει και δύο άγνωστους συνεργούς του. Όπως εκτιμάται, η λεία των δραστών ανέρχεται σε 33.000 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, εξιχνιάστηκαν 31 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, σε αποθήκες και υπόγεια οικιών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 41χρονος αλλοδαπός μαζί με ακόμη 2 άγνωστους συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2024 έως το Μάιο του ίδιου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και 13 απόπειρες αυτών, σε αποθήκες οικιών, όπου αφαίρεσαν, χρηματικό ποσό, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία, καθώς και διάφορα αντικείμενα.

Τέλος, από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις 33.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.