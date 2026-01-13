Λουτράκι: Δικογραφία σε βάρος 41χρονου που άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών μέσα σε 3 μήνες

Σύνοψη από το

  • Ένας 41χρονος αλλοδαπός διέπραξε 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών σε αποθήκες και υπόγεια σπιτιών στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και δύο άγνωστους συνεργούς του.
  • Η εγκληματική τους δράση, που εκτιμάται ότι έλαβε χώρα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2024, τους απέφερε παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 33.000 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ούτε μία ούτε δύο αλλά… 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών είχε διαπράξει ένας 41χρονος αλλοδαπός στο Λουτράκι, που άνοιγε αποθήκες και υπόγεια σπιτιών αφαιρώντας χρήματα, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, που περιλαμβάνει και δύο άγνωστους συνεργούς του. Όπως εκτιμάται, η λεία των δραστών ανέρχεται σε 33.000 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, εξιχνιάστηκαν 31 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, σε αποθήκες και υπόγεια οικιών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 41χρονος αλλοδαπός μαζί με ακόμη 2 άγνωστους συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2024 έως το Μάιο του ίδιου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και 13 απόπειρες αυτών, σε αποθήκες οικιών, όπου αφαίρεσαν, χρηματικό ποσό, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία, καθώς και διάφορα αντικείμενα.

Τέλος, από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις 33.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Το δέμα από την Ολλανδία περιείχε ροζ κοκαΐνη – Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε μία σύλληψη για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή ηρε...
13:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριε...
13:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Στις έρευνες από αύριο εθελοντές με drone, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά

Εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη (14/1) στ...
12:45 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Την ώρα της συνάντησης κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» – Κλιμακώνουν τα μπλόκα της Πανελλαδικής

«Την ώρα που θα γίνει η συνάντηση, κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε σε νεότερες δη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι