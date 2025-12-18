Live η κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και οι δρόμοι στο κέντρο – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

«Κολλημένοι» στην κίνηση είναι το απόγευμα της Πέμπτης οι οδηγοί που κινούνται σε πολλούς από τους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Την ίδια στιγμή, δυσκολία στην κυκλοφορία παρατηρείται και σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, γύρω στις 5 το απόγευμα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Παιανία και συγκεκριμένα στην οδό Δημητρίου Χούντα και Αγίας Τριάδος, όπου 2 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός οδηγού, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα και στην Αττική οδό και συγκεκριμένα, 20΄- 25΄ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10΄- 15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20΄- 25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

