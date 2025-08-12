Λιμενικό: Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

Λιμενικό: Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τις περιοχές. Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα.

Στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Την ίδια ώρα στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Δείτε βίντεο:

