Λιμάνι Πειραιά: «Για κατάθλιψη είμαι» – Η ατάκα φοιτητή που επέστρεψε στην Αθήνα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Επιστροφή εκδρομέων στο Λιμάνι του Πειραιά

Τη δυσαρέσκειά του για την επιστροφή στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στα Μάλια, στην Κρήτη εξέφρασε ταξιδιώτης στην κάμερα του Action24.

Ο φοιτητής αποβιβάστηκε από το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και έκανε δηλώσεις on camera. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επιστροφή του τού προκαλεί λίγο… κατάθλιψη, «αιφνιδιάζοντας» την δημοσιογράφο που τού είπε: «ε, όχι και κατάθλιψη. Καλό μήνα να έχουμε».

«Τώρα; Για κατάθλιψη είμαι, αλλά εντάξει, ωραία είναι και εδώ, έχει πολύ ωραία ζωή. Καλό μήνα να έχουμε, όλα καλά θα πάνε, ξεκινάει φθινόπωρο και όλα καλά θα πάνε», είπε χαρακτηριστικά ο ταξιδιώτης.

Δείτε το βίντεο:

