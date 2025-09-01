Λιμάνι Πειραιά: «Για κατάθλιψη είμαι» – Η ατάκα φοιτητή που επέστρεψε στην Αθήνα

Τη δυσαρέσκειά του για την επιστροφή στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στα Μάλια, στην Κρήτη εξέφρασε ταξιδιώτης στην κάμερα του Action24.

Ο φοιτητής αποβιβάστηκε από το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και έκανε δηλώσεις on camera. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επιστροφή του τού προκαλεί λίγο… κατάθλιψη, «αιφνιδιάζοντας» την δημοσιογράφο που τού είπε: «ε, όχι και κατάθλιψη. Καλό μήνα να έχουμε».

«Τώρα; Για κατάθλιψη είμαι, αλλά εντάξει, ωραία είναι και εδώ, έχει πολύ ωραία ζωή. Καλό μήνα να έχουμε, όλα καλά θα πάνε, ξεκινάει φθινόπωρο και όλα καλά θα πάνε», είπε χαρακτηριστικά ο ταξιδιώτης.

Δείτε το βίντεο: